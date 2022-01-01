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Инфляция в действии: реальная заработная плата в Чехии упала почти на 10 процентов

Инфляция в действии: реальная заработная плата в Чехии упала почти на 10 процентов

Партнер рубрики:
Kochy
05 сентября
10:13
670
​С учетом инфляции реальная заработная плата в Чехии падает уже три квартала подряд. Во втором квартале этого года этот показатель снизился в годовом исчислении на 9,8%. По сравнению с тем же периодом 2021 года средняя заработная плата выросла на 4,4% — до 40 086 крон.

Инфляция в действии: реальная заработная плата в Чехии упала почти на 10 процентов

В валовом выражении работники получали в среднем на 1696 крон больше, чем год назад. Это следует из информации, опубликованной на сайте Чешского статистического управления (ČSÚ) в понедельник.

Экономисты ожидали аналогичного падения реальной заработной платы — по их мнению, высокая инфляция обесценит рост заработной платы в течение всего года. В целом две трети работников в Чехии не получают средней заработной платы.

Медиана, то есть среднее значение заработной платы, выросла на 5,3%  в годовом исчислении во втором квартале — до 34 111 крон. 80% сотрудников в Чехии получали заработную плату от 17 854 до 65 383 крон.

Средняя заработная плата во втором квартале наиболее значительно увеличилась в гостиничном бизнесе и в сфере общественного питания — на 11,3%. В информационно-коммуникационной деятельности заработки выросли на 11%, в административно-вспомогательной деятельности — на 10,3%.

Средняя заработная плата в сфере здравоохранения и социальной защиты снизилась на 20,7%, что связано с премиями медикам, выплаченными в прошлом году.

Источник: novinky.cz

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