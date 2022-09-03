Генерал Петр Павел: организаторы демонстрации были очень близки к пророссийским взглядам

​Петр Павел начал свою предвыборную кампанию у Писецких ворот в Праге. Логотип кампании в виде льва с лозунгом «Вернем порядок и мир в Чешскую Республику» отсылает к прежней профессии генерала армии в отставке. В ближайшие месяцы Павел хочет посетить чешские города и собрать подписи.

Генерал армии в отставке, который был начальником Генерального штаба чешской армии и председателем Военного комитета НАТО, согласно опросам, до сих пор является одним из фаворитов на выборах.

В своем выступлении Петр Павел несколько раз упомянул о своей работе в чешской армии или НАТО. Он сказал, что глава государства должен знать, как вести себя в кризисной ситуации, и что ко всем в Чешской Республике должны применяться одни и те же правила.

«Я готов и собираюсь это сделать. Мы живем в трудные времена. Меня часто спрашивают, почему государство не помогает им в кризис. Мы должны изменить это. Чешская Республика заслуживает главу государства, который во время кризиса говорит спокойным голосом и умеряет страсти», — заявил на пресс-конференции кандидат в президенты Петр Павел.

Он также прокомментировал антиправительственную демонстрацию на Вацлавской площади. Премьер-министр Петр Фиал (ODS) ранее заявил, что демонстрация была организована членами российской пятой колонны. По словам Павла, это утверждение верно.

«Я согласен, что организаторы были очень близки к пророссийским взглядам, и в итоге это довольно ярко отразилось в лозунгах, которые звучали с трибуны. Это определенно не было выражением гражданской озабоченности, а скорее попыткой ниспровержения и подрыва», — сказал Петр Павел в ответ на вопрос Seznam Zpráv.

В прошлом Павел неоднократно подтверждал свою заинтересованность в участии в предвыборной гонке. Его предвыборная кампания официально стартует сегодня, в ходе которой он планирует собрать не менее 50 000 подписей граждан, необходимых для регистрации своей кандидатуры.

Жена Ева Павлова выступила с речью, в которой рассказала, почему ее муж будет хорошим президентом. «Он не поддается манипуляциям. Он пожертвовал своим и нашим комфортом ради этой страны. Как и он, я посвятил себя служению своей стране на всю жизнь. Мы стали солдатами не для того, чтобы сидеть где-то в офисе, а потому, что были готовы защищать нашу страну», — сказала в своем выступлении Ева Павлова.

Приоритеты Петра Павла включают активную внешнюю политику, инновационную экономику с более высокой добавленной стоимостью, независимую и эффективную энергетику, образование как процесс на протяжении всей жизни и здоровую окружающую среду.

Выразить свою поддержку Петру Павлу пришли многие известные личности, например, врач Павел Пафко, актер Петр Чтвртничек или актер Милан Штейндлер.

Другими подтвержденными участниками выборов являются, в частности, председатель ассоциации профсоюзов Йозеф Стршедула, бывший ректор Дануше Нерудова, сенатор Марек Хильшер и бизнесмен Карел Янечек.

Источник: .seznamzpravy.cz