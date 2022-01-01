Более миллиона чехов живёт на грани нищеты. Одна пятая из них не может себе позволить предметы первой необходимости

Значительный рост цен на продукты питания и электроэнергию в основном затрагивает домохозяйства, которые и так практически борются за выживание от зарплаты до зарплаты. В Чехии более миллиона человек живут на грани бедности, и только шестая часть из них может с легкостью покрывать свои основные потребности из заработков. У одной пятой части уже возникли сложности: или с оплатой текущих расходов, или с тем, чтобы сохранить свои сбережения.

Анализ проекта Neviditelní показывает, что в Чешской Республике около 1,153 млн человек проживает в домохозяйствах, которые можно охарактеризовать как малообеспеченные.

Они в состоянии покрыть основные жизненные потребности за счет своего дохода, но у них практически не остается денег, чтобы откладывать.

Исследование агентства Ipsos для проекта Neviditelní и компании Provident Financial показало, что 11 процентов малообеспеченных чехов уже не в состоянии покрывать свои текущие расходы, а еще девять процентов могут это делать только за счет сбережений.

Согласно анализу, денег на основные жизненные нужды не хватает почти четверти миллиона человек. Опрос показал, что если текущий уровень инфляции сохранится, еще 27% респондентов, заявивших, что им пришлось сократить расходы, могут оказаться на грани нищеты.

Понятно, что низкие доходы влияют и на другие сферы жизни малообеспеченных домохозяйств. Например, у родителей не хватает денег на покупку школьных принадлежностей, оплату детских кружков или выездных экскурсий и т. д. Только каждая вторая семья может позволить себе хотя бы один недельный семейный отдых в году.

Низкая финансовая грамотность

Опрос также показал, что почти семь из десяти малообеспеченных домохозяйств не имеют представления о своих доходах и расходах, что также подтверждает многолетние опросы о более низкой финансовой грамотности людей с низкими доходами.

Более трети людей считают, что для достойной жизни человеку необходим ежемесячный доход не менее 30 тысяч крон после вычета налогов, что примерно соответствует размеру средней зарплаты в Чехии. Однако в Чешской Республике такую зарплату имеет только треть людей. Лишь четверть опрошенных довольны своей зарплатой, менее трети пытаются устроиться на более высокооплачиваемую работу.

Опрос также показал, что только семь процентов людей готовы устроиться на подработку в дополнение к своему полному рабочему дню. Еще 28% малообеспеченных заявили, что у них нет ни времени, ни сил на подработку, но одна пятая из них хотела бы ее найти.

«К сожалению, у этих людей не так много возможностей справляться с повышением цен. Они могут, например, устроиться на подработку или повысить квалификацию. Впрочем, легко рассуждать, но попробуй объяснить это человеку, пришедшему со смены на заводе. Таким образом, малообеспеченные домохозяйства могут рассчитывать только на поддержку членов семьи или обратиться за социальными пособиями», — сказал экономист Алеш Род из Центра экономического и рыночного анализа.

Более двух пятых не обращаются за помощью

Опрос показал, что более двух пятых людей из малообеспеченных домохозяйств не обращаться за какой-либо помощью от государства.

Только небольшой процент респондентов получает некоторые из пособий, например, каждый девятый получает жилищное пособие, девять процентов получают пособие на ребенка, шесть процентов на пособие по уходу и т. д.

Источник: novinky.cz

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