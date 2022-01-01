Обзор: чешские компании, ушедшие с российского рынка

После начала российского вторжения в Украину 24 февраля сотни иностранных компаний ушли с российского рынка. Среди них есть и чешские, мы публикуем список таких компаний.

Škoda Auto

Автопроизводитель и весь концерн Volkswagen, частью которого он является, в начале марта объявили о прекращении всей деятельности в России из-за российского вторжения в Украину.

Škoda Auto выпускала свои автомобили в России на двух заводах Volkswagen Group Rus концерна Volkswagen, а именно в городах Калуга и Нижний Новгород. Экспорт автомобилей в Россию также был немедленно прекращен.

В июле российская газета «Ведомости» сообщила, что Volkswagen Group хочет продать свой сборочный завод в Калуге.

Orkla

Orkla, владеющая брендами Hamé и Vitana в Чехии, 11 марта объявила о прекращении деятельности своей компании Hamé Foods ZAO в России.

В начале марта компания заявила, что приостановила экспорт в Россию из-за вторжения российских войск в Украину.

Plzeňský Prazdroj

В начале марта компания Plzeňský Prazdroj объявила, что не будет принимать заказы на свою продукцию из России, которая была одним из экспортных рынков для брендов Pilsner Urquell и Velkopopovicky Kozel, из-за войны на Украине. Это же решение касается и Беларуси.

Pivovar Nymburk

В апреле пивоварня заявила, что не поставляет пиво на российский рынок, который был одним из крупнейших зарубежных рынков пивоварни, с начала войны на Украине.

Fruko-Schulz

В начале марта ликероводочная компания, входящая в российскую группу «Ладога», заявила в пресс-релизе, что приостановила поставки на российский рынок. Компания экспортировала в Россию 15% продукции, что составляет 70% всего экспорта.

Jablotron

Производитель оборудования для обеспечения безопасности из чешского города Яблонец объявил вскоре после начала российского вторжения, что он заблокировал услуги передачи данных для пользователей в России и Беларуси. Jablotron также приостановил продажи в этих странах и призвал своих клиентов в России выступить против вторжения в Украину.

Издательство Albatros

В конце марта издательство объявило о приостановке деловых отношений с российскими и белорусскими организациями. В случае с этими странами издательство даже не хочет продавать или покупать лицензии. Издательство также прекратило сотрудничество с российскими авторами, которые выражали поддержку режиму президента Владимира Путина или напрямую российскому вторжению в Украину.

PPF a Home Credit

PPF и ее дочерняя компания Home Credit объявили в среду, 7 сентября, о завершении продажи своей 100%-ной доли в российском Хоум Кредит энд Финанс Банке (ХКФБ). Группа российских индивидуальных инвесторов получила контроль над компанией.

USSPA

Чешский производитель джакузи и термальных бассейнов объявил в апреле, что «с началом вторжения в Украину» прекратила экспорт в Россию и Беларусь.

West Media

В связи с войной в Украине компания, которая является оператором сети парков развлечений «ДиноПарк» в Чехии, Словакии, Испании и России, приняла в марте решение о немедленном прекращении деятельности в Российской Федерации и закрытии «ДиноПарка» в Белгороде, который работал там с 2017 года.

Источник: novinky.cz