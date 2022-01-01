Безработица в Чехии в августе незначительно выросла, работу нашли 112,5 тысяч украинцев

Уровень безработицы в Чешской Республике вырос до 3,4% в августе с 3,3% в июле. В учете в отделах труда состоят 251 753 человека.

Работодатели предложили более 312 тысяч вакансий. Данные были опубликованы сегодня Бюро труда Чешской Республики. В этот период характерен небольшой рост безработицы. В августе прошлого года безработица составила 3,6%, без работы были почти 268 тысяч человек.

"В течение сентября можно ожидать оживления рынка труда. В то же время это месяц, когда основная волна выпускников поступает на учет в отделы труда и, в зависимости от погоды, сезонная работа постепенно завершается", - отметил Виктор Наймон, генеральный директор Бюро труда ЧР.

С начала конфликта в Украине в феврале, по данным источников ведомства, всего в Чехии нашли работу 112 521 гражданин Украины. Но некоторые из них уже вернулись домой или уволились с работы. К концу августа в Чехии работали 80 676 украинцев с временной защитой.

Во время войны в Украине в бюро по трудоустройству зарегистрировались 20 379 иностранцев, находящихся под временной защитой. Помимо прочего, бюро предлагает им помощь в финансировании курсов чешского языка. «Именно языковой барьер является одним из самых распространенных препятствий для выполнения квалифицированных профессий», — сказал Наймон. Украинцы чаще всего работают сборщиками продукции и оборудования или помощниками в строительстве, производстве и на транспорте.

Помимо развития конфликта в Украине, в ближайшие месяцы на ситуацию на рынке труда будет влиять и текущая эпидемическая ситуация, и последствия энергетического кризиса для работодателей, считают в Минтруда.

В среднем на одну вакансию в Чешской Республике приходится 0,8 человека, ищущих работу. Чаще всего работодатели ищут рабочих-строителей, грузчиков, сборщиков, водителей грузовиков и тракторов, других подсобных рабочих на производстве, каменщиков, печников и плиточников или сборщиков механического оборудования и поваров. По-прежнему существует интерес к сезонным работникам в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве.

Источник: ceskenoviny.cz