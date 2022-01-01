Десять тысяч крон в месяц и больше. Новые счета за электроэнергию для сотен тысяч человек в Чехии.

В результате энергетического кризиса сотни тысяч домохозяйств ежемесячно платят более 10 000 крон авансов за электроэнергию. Часть клиентов перешла на высокорисковые спотовые тарифы, но даже в случае фиксированной цены им стоит ожидать значительного роста платежей.

Потребители электроэнергии и газа привыкли к значительно более низким ценам по сравнению с текущей ситуацией в предыдущие годы. Сейчас ситуация изменилась, и сотням тысяч клиентов приходится сталкиваться с многократным повышением цен. Сегодня их поставщики берут с них плату за продукцию по спотовым ценам.

«К сожалению, мы зафиксировали, что в течение 2022 года количество клиентов, чьи поставщики устанавливают цены в соответствии с ежедневной ситуации на рынке, существенно увеличилось. Согласно нашим анализам,это более 170 000 точек потребления электроэнергии, в которых проживает до 250 000 человек», — сказал директор по маркетингу Centropol Йиржи Матоушек.

По его словам, это скорее клиенты более мелких поставщиков, которым цена услуг, привязанная к ежедневной ситуации на рынке, часто устанавливалась без их прямого согласия, то есть просто путем уведомления.

«По моим оценкам, десятки тысяч других домохозяйств находятся в такой же ситуации с природным газом», — добавляет Матоушек.

По его словам, в первую очередь это должны быть клиенты старшего возраста. «Это делает ситуацию еще более тревожной», — добавляет он.

По словам Матоушека, упомянутые десять тысяч крон за мегаватт-час сегодня в основном являются небольшой суммой, поскольку рыночные цены по данным за август составляли около 450 евро за МВтч, то есть 11 250 крон без маржи для трейдера. С наценкой, которую взимают эти продавцы, стоимость составит не менее 11 550 крон за МВтч.

«Если мы добавим к этой цене все другие платежи и налоги, то потребитель с тарифом на распределение D02d заплатил 16 722 кроны за МВтч, потребитель с тарифом D25d заплатил 15 845 крон, а с тарифом на отопление — 14 969 крон за МВтч», - уточнил он.

В 2021 году домохозяйство платило в среднем 1600 крон за мегаватт-час электроэнергии.

В семейном доме, где используется электричество для освещения и нагрева воды, потребление составляет 5,5 МВтч, а годовой счет, включая фиксированные платежи, налоги и распределение, был равен 24 728 кронам, таким образом, ежемесячный аванс составил две тысячи крон.

Это же домохозяйство, если у него есть спотовый продукт, платит сейчас авансы в размере 7 579 крон в месяц по текущим ценам.

Всего к концу этого года фиксация сроком от одного до трех лет может истечь примерно для 10% потребителей электроэнергии, например, у ČEZ, снабжающей ровно 2,7 млн точек потребления, это более чем 270 000 потребителей.

В случае со вторым по величине поставщиком электроэнергии E.ON около трети из 1 203 905 клиентов, т. е. около 401 300 клиентов, имеют фиксированную цену на свою продукцию.

«В этом году у около 100 000 клиентов закончился период фиксации», — заявила пресс-секретарь E.ON Мартина Славикова.

Переход на новые прайс-листы до конца года коснется и аналогичного количества клиентов у крупнейшего поставщика газа Innogy. Из 1 153 876 потребителей примерно для 200 000 прекращается фиксирование цен на природный газ.

У Innogy, как и у других поставщиков, срок годности фиксированных продуктов обычно истекает непрерывно в течение года, и впоследствии клиенты заключают новые контракты. «Можно сказать, что каждый год у трети клиентов заканчивается фиксация», — говорит представитель innogy Павел Грочал. Таким образом, треть испытает ценовой шок в течение этого года, еще треть – через год.

ČEZ поставляет газ в 569 870 точек потребления, и, по словам пресс-секретаря группы Романа Газдика, примерно у 15% из них к концу года истечет срок действия фиксированных цен. Это соответствует примерно 85 480 домохозяйствам.

Очередной энергетический удар будет в Новый год

Однако на этом рост энергозатрат для конечных потребителей не заканчивается. С января прибавку ощутят более миллиона потребителей электроэнергии и газа, имеющих продукцию на неопределенный срок.

Поставщики покупают электроэнергию для этой продукции на постоянной основе, и рост цен для потребителей не столь значителен, как для клиентов, которые через несколько лет переходят с фиксированного договора на новый.

«Благодаря тому, что мы покупаем большие объемы природного газа для наших клиентов на два года вперед, текущий энергетический кризис не затрагивает их в полной мере, но их цены растут значительно медленнее», — объясняет пресс-секретарь Innogy Павел Грохал.

В Innogy более 300 000 клиентов, то есть примерно треть, пользуются Стандартом «газовый продукт» на неопределенный срок. «С прошлого года, когда после многих лет тенденция изменилась на противоположную и цены на газ начали значительно расти, эта группа наших клиентов извлекла выгоду из долгосрочной стратегии закупок innogy», — утверждает Грохал.

Последний раз CEZ меняла прейскурант на электроэнергию на неопределенный срок в конце прошлого года.

«Мы сохраним эти прайс-листы для наших клиентов как можно дольше. Причина таких выгодных цен в том, что мы покупали электроэнергию для этих клиентов в прошлом году, когда цены были значительно ниже, потому что поведение России еще не нашло в них полного отражения», — объясняет Газдик.

Большинство из более чем 2,7 миллионов пунктов снабжения ČEZ имеют контракты на неопределенный срок, для этих клиентов последнее повышение цен произошло в начале этого года на 1 719 крон — до 3 775 крон.

«Эти прайс-листы обычно меняются в конце года», — говорит Газдик. По оценкам, 1,3 миллиона потребителей электроэнергии и более 280 000 потребителей газа испытают ценовой шок в январе.

Источник: seznamzpravy.cz

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