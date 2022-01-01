Цены на энергоносители давят на чешские компании, некоторые уже начали увольнять работников

Две компании из Опавы, входящие в BR Group остравского бизнесмена Рудольфа Бохенка, увольняют работников и перемещают часть своего производства в более дешевые страны за границу из-за резкого роста цен на энергоносители. Производитель канатов Lanex перенес процесс производства синтетического волокна в Польшу, производитель текстильных сумок Conrop направляется в Турцию. Компании уволили в общей сложности 40 сотрудников.

«Энергоемкую часть производства мы передали дочернему предприятию в Польше, у которого точно такие же линии, но цены на энергию ограничены», — пояснил директор Lanex Йиржи Брож, добавив, что предприятие потом привозит в Чехию произведенные полуфабрикаты. «К сожалению, нам пришлось уволить 20 работников, почти 100% из которых были наняты через агентства», — сказал Брож, добавив, что если ситуация не изменится в течение месяца-двух, придется сокращать и штатных сотрудников.

По словам исполнительного директора Conrop Карела Павличека, их продукция становится неконкурентоспособной из-за высоких затрат на электроэнергию. «До сих пор мы закупали сырье у нашей родственной компании Lanex. После подорожания полуфабрикаты покупаем в Турции дешевле, но и это не совсем экономически выгодно. Именно поэтому мы уже занимаемся переносом туда производства», — рассказал Павличек, который подтвердил увольнение 20 сотрудников.

Увольнения в подразделении пластмасс BR Group, включающем пять компаний, пока не рассматриваются. Директор отдела Либор Черны считает, что это последний шаг. По его словам, сейчас необходимо договариваться с покупателями, чтобы они отражали цены на энергоносители в ценах на продукцию. «К счастью, клиенты уже это понимают, они видят, что некоторые поставщики уже уходят с рынка», — сказал он, добавив, что, хотя цены на энергоносители выросли в десять раз по сравнению с прошлым годом, цены на продукцию выросли лишь примерно на 20%.

Исполнительный директор BR Group Петр Митура отметил, что если правительство не даст четкого решения в течение нескольких недель, это будет неравная и неконкурентная борьба для группы. «В большинстве компаний нам пришлось бы сократить производство. Подразделение пластмасс, вероятно, закроет одну фабрику, а заказы перейдут к другим», — подчеркнул он, добавив, что до половины из 2700 сотрудников окажутся в опасности.

Другие компании с севера Моравии и Силезии также находятся в беде. Например, Vítkovice Hammering из группы Witkowitz. «Мы используем природный газ для нагрева материала, а машины работают на электричестве, поэтому на нас влияет рост цен как на газ, так и на электроэнергию. Наши ежемесячные платежи выросли с 5 до 25-30 миллионов», — подсчитал директор компании Оскар Квартенг, добавив, что для нормального функционирования компании срочно требуется общенациональное или общеевропейское решение.

Vítkovice Hammering еще не согласилась на увольнения. «Это вопрос времени, как долго мы сможем поддерживать компанию в финансовом отношении. Если этот вопрос не решить, будут увольнения. И если бы ситуация оставалась неизменной в течение нескольких месяцев, она могла бы стать для нас полностью ликвидационной», — заключил Квартенг.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день