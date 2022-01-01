Аналитики: рост цен в годовом исчислении в августе был близок к июльским 17,5 процентам

Инфляция в годовом исчислении в Чехии в августе была близка к июльским 17,5%. Это следует из оценок аналитиков, с которыми связалась ЧТК. По мнению экономистов, подорожали в основном продукты питания и энергоносители, а топливо по сравнению с июлем подешевело.

Статистическое управление Чехии опубликует данные по инфляции за август в понедельник, 12 сентября.

«Августовская инфляция будет находиться под влиянием нескольких противоречивых эффектов. На дальнейший рост инфляции будет влиять продолжающийся рост цен на энергоносители для населения и, вероятно, дальнейший рост цен на продукты питания. Противоположная тенденция - 10-процентное падение цен на топливо», — сказал ČTK аналитик Чешской банковской ассоциации Якуб Сейдлер. Он ожидает, что годовая инфляция составит 17,6%, по его словам, скажется и более высокая сравнительная база по сравнению с прошлым годом, когда цены начали ускоряться.

Аналитики Райффайзенбанка ожидают незначительного роста потребительских цен до 17,7% в годовом исчислении в августе. Причиной относительно умеренного восходящего движения инфляции является удешевление топлива. По мнению аналитиков банка, при снижении покупательной способности населения возможностей для роста цен также становится меньше.

Напротив, аналитик UniCredit Bank Йиржи Поур ожидает, что инфляция в годовом исчислении в августе замедлилась до 17,2%, а потребительские цены выросли на 0,4% в месячном исчислении. По его словам, месячный рост сдерживался в основном двузначным падением цен на топливо в связи с удешевлением нефти.

«Основным драйвером потребительских цен остается стоимость жилья, особенно цены на энергоносители. Рост цен на продукты питания, по-видимому, значительно замедлился по сравнению с предыдущим месяцем, но продолжал ускоряться в годовом исчислении. годовая инфляция должна оставаться на уровне 17–18% и в течение следующего года постепенно замедлиться до 6–7%», — подсчитал Пур.

Источник: ceskenoviny.cz