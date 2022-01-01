Темпы инфляции в Чехии наконец-то замедлились

​Уровень инфляции в Чехии вырос до 17,2% в августе, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем в июле. Через 13 месяцев темпы роста цен наконец-то замедлились. В месячном сравнении инфляция выросла на 0,4 процента, что также меньше, чем в предыдущие месяцы.

Чешское статистическое управление (ČSÚ) опубликовало эти данные в понедельник. Больше всего на рост цен повлияли продукты питания и энергоносители, а цены на топливо снизились по сравнению с предыдущим месяцем.

«В августе наибольшее влияние на изменение уровня цен оказали цены на автомобильное топливо. Благодаря значительному месячному падению почти на 10%, цены на бензин были самыми низкими с февраля этого года», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен ČSÚ.

Кроме топлива, в месячном исчислении упали цены и на овощи (на 3,5%), а из отдельных видов больше всего снизились цены на картофель (на 14,5%).

В других ведомствах статистика зафиксировала рост. Цены на электроэнергию и природный газ выросли на 0,7%, на твердое топливо - на 3,7%. Из продуктов питания больше всего подорожало полужирное молоко длительного хранения - на 5,5%. Также выросли цены на сливочное масло (на 3,8%) и сыры и творог (на 2%).

В годовом сравнении рост цен на топливо и нефть больше всего замедлился в августе – до 28,3%. В июле рост составил 43,6%. «Наоборот, в сегменте продуктов питания и безалкогольных напитков произошло небольшое ускорение роста цен в годовом исчислении. Цены на колбасные изделия были выше на 14,5% (в июле на 13,2%), в категории молоко, сыр, яйца на 24,1% (в июле на 22,4%) и на сахар на 41,7% (в июле на 34%)», - заявил ČSÚ.

Однако цены на некоторые продукты значительно выросли. Особенно это касалось муки (на 64,2%), полуобезжиренного молока длительного хранения (на 48,7%) или масел и жиров (на 49,8%). В разделе общественного питания и размещения цены на услуги общественного питания выросли почти на 25%, а на услуги размещения - примерно на 20%.

Затраты на энергию и жилье внесли наибольший вклад в рост в годовом исчислении. Электроэнергия стала дороже на 34,6%, природный газ даже на 61,4%. Цены на тепло и горячую воду были выше на 20%. Цены на аренду квартир выросли на 5,1%.

Источник: novinky.cz

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