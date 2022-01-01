Замкнутый круг бюрократии: «Половина пенсии уходит на квартплату в Чехии, а пособие не дают»

Одной из мер борьбы правительства с ценами на энергоносители является жилищное пособие. В его рамках домохозяйства, которые тратят более 30 процентов своего дохода на жилье, а в Праге – более 35 процентов, могут компенсировать по крайней мере часть расходов выше этого порога в виде пособия. Но есть группа людей, которые ничего не получат, даже если их арендная плата и коммунальные платежи съедают большую часть доходов.

В частности, это касается людей, которые имеют договор на проживание вместо классического договора аренды. Договор на проживание в основном заключается для краткосрочного проживания, но часто также предоставляется людям в общежитиях или многоквартирных домах. Иногда владельцы прибегают к такому виду договора, потому что дом не подходит по документам для длительного проживания.

В такой ситуации оказался читатель чешского издания Právo, 80-летний Ян из Моравы. Он платит 9300 крон в месяц за двухкомнатную квартиру с коммунальными услугами, что составляет более половины его пенсии. «Я несколько раз пытался получить финансовую помощь. Мне всегда отказывали», — говорит он.

«Причина в том, что я живу в многоквартирном доме, где у меня есть договор на проживание, а не договор аренды, что исключает возможность получения помощи», — описал свою ситуацию Ян. — «При этом у меня есть официально подтвержденное здесь постоянное место жительства, долгов у меня никогда не было, я регулярно плачу квартплату и выполняю все правила хозяина дома», — рассказал Ян.

По его словам, проблема еще и в том, что владельцу дома для смены типа договора придется сменить тип «использования» жилья. Несомненно он этого делать не станет, потому что дорого.

«Это грубое нарушение прав и я глубоко убежден, что мы тоже вправе получить помощь в это непростое время, когда цены на все сильно выросли», — сказал Ян. Он опасается, что не сможет обеспечить себе не только аренду квартиры, но и покрыть остальные расходы, а затем и вовсе останется на улице в своем преклонном возрасте.

Министерство труда и социальных дел (MPSV) подтвердило, что г-ну Яну и многим другим действительно «не повезло», потому что у них нет договора аренды. По данным ведомства, проблема еще и в том, что дом не был одобрен для постоянного проживания, даже если он соответствует всем условиям.

«Для государственной поддержки существуют определенные правовые условия, при которых она предоставляется», — сказал Якуб Аугуста из пресс-службы МВД. Он добавил также, что нежелание частного лица, которым в данном случае является домовладелец, предоставляющий имущество в аренду, — не повод убрать или смягчить условия на получение льготы. По его словам, подтверждение от строительного управления является необходимым показателем того, что в данном помещении можно постоянно жить и снимать квартиру.

Таких домохозяйств могут быть тысячи или даже десятки тысяч — считает Алена Зиглерова из Института социальной интеграции.



Источник: novinky.cz

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