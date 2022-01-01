Правительство Чехии ограничило цены на электроэнергию и газ

Правительство Чехии во главе с Петром Фиалой (ODS) решило ограничить цены на энергоносители. Цена на электроэнергию будет составлять максимум 6 крон за кВтч, а цена на газ — 3 кроны за кВтч.

«Мы приняли решение на уровне государства в отношении нынешних высоких цен на энергоносители. Мы ограничим цену на электроэнергию (включая НДС) шестью кронами, а цену на газ — тремя кронами (включая НДС) за кВтч», — заявил премьер-министр Фиала.

По словам министра промышленности Йозефа Сикелы, влияние на бюджет должно составить не более 130 миллиардов крон. Это зависит от развития цен на энергоносители в будущем.

Люди ощутят более низкие цены уже в ноябре. Это относится к домохозяйствам и индивидуальным предпринимателям, а также к учреждениям, таким как школы. Для предприятий цена по-прежнему будет определена после встречи в среду с бизнес-ассоциацией и решения в ЕС.

По словам министра внутренних дел Вита Ракушана, существовала угроза того, что в 2023 году цена на электроэнергию поднимется до 12 крон за кВтч и многие семьи не смогут нести такие расходы. Ограничение в 6 крон означает, что реальная цена на электроэнергию составит от 9 до 10 крон за кВтч с НДС. Таким образом, заявил Ракушан, семьи, которые также отапливают дома электричеством, сэкономят до 111 000 крон в год.

Источник: novinky.cz

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