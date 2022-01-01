Минфин Чехии: расходы на украинских беженцев будут ниже ожидаемых

​Украинцы быстро включились в работу в Чехии, они не так сильно обременяют систему здравоохранения, и многие люди предоставили им жилье бесплатно, сказал министр финансов Чехии Збынек Станюра относительно более низких затрат на украинских беженцев.

Расходы на украинских беженцев будут значительно ниже, чем предполагалось изначально. Министр финансов Збынек Станюра (ODS) сообщил Hospodářské noviny, что эта сумма не превысит 1 миллиард евро, то есть примерно 25 миллиардов крон. При этом он изначально предполагал увеличение расходов в два раза. Однако, по его словам, украинцы быстро включились в работу, они не так сильно нагружают систему здравоохранения, и многие люди также разместили их бесплатно.

С начала российского вторжения в Украину в феврале государство выдало более 428 000 виз временной защиты беженцам, которые позволяют получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или работе в стране. Однако точное количество украинских беженцев, проживающих в настоящее время в Чехии, неизвестно. В конце августа министр внутренних дел Вит Ракушан подсчитал, что в стране их насчитывается более 300 000 человек.

Пока самые большие расходы чешского бюджета — это гуманитарные выплаты. Министерство труда и социальных дел (MPSV) к августу выплатило беженцам из Украины 6,1 миллиарда крон. Однако многие беженцы быстро устроились на работу и поэтому не получают пособий. При этом Станжура не сказал, сколько первоначально предполагалось потратить на гуманитарную помощь.

Государство и работодатели заплатили 3,8 миллиарда крон за медицинское страхование беженцев.

«Результаты действительно хороши для системы здравоохранения. Многие украинцы работают, поэтому их медицинскую страховку оплачивает работодатель. Многие из них также возвращаются на родину и не пользуются здесь услугами», — сказал член наблюдательного совета Общего медицинского страхования и депутат парламента Роберт Телеки (KDU-ČSL).

На сегодняшний день Министерство внутренних дел и коммуникаций выплатило 877 миллионов крон компенсаций людям, которые предоставили беженцам жилье бесплатно. Максимальная сумма выплаты составляет 15 тысяч крон. Но многие люди не хотят получать от государства даже эти деньги.

«Жилье часто предлагают люди, которые имеют более высокий статус и имеют несколько объектов недвижимости. Для многих из них пособие не является мотивацией», — сказал координатор платформы Uprchlíci vítejte Степан Вашкевич. По его словам, интерес к жилью еще высок, но предложение уже минимально. «Этим летом у нас было всего 70 предложений по размещению, а запросов порядка восьмисот», — добавил он.

Станюра также обратил внимание на то, что в настоящее время в чешских школах учится менее 60 тысяч украинских детей, по предположениям их должно было быть около 130 тысяч. Таким образом, школам требуется меньше учителей, чем ожидалось, и затраты на адаптационные группы также ниже.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев зафиксировало 5,6 млн беженцев по всей Европе с 24 февраля по начало июля. По данным Управления, более 7,1 млн человек покинули свои дома и переезжали внутри Украины.

Источник: seznamzpravy.cz

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