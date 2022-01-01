Equa bank уходит с чешского рынка, клиентов переводят в Raiffeisenbank. Изменение банковских счетов затронет полмиллиона человек

«У нас есть важная информация для вас. Equa bank объединится с Raiffeisenbank 14 ноября 2022 года, и мы будем предоставлять все услуги под брендом Raiffeisenbank», — пишет Equa bank своим клиентам в электронном письме, полученном Aktuálně.cz. По данным прошлого года, это более полумиллиона человек.
Банк сообщает, что сохранит текущие настройки обслуживания клиентов. «Наш приоритет — сделать клиентов максимально довольными. Поэтому мы сохраним все их любимые продукты на тех условиях, которыми они пользуются сегодня, включая бесплатное ведение счета и снятие средств в банкоматах или условия их кредитов. Поэтому мы считаем, что они не будет причин думать о смене банка», — говорит пресс-секретарь Raiffeisenbank Тереза Кайзершотова.
Номера банковских счетов остаются без изменений до 14 ноября. Однако после этой даты они постепенно начнут меняться, так что в течение полугода все клиенты будут окончательно переведены в Raiffeisenbank. «В течение шести месяцев будет действовать как исходный код банка Equa 6100, так и код Raiffeisenbank 5500», — продолжает пресс-секретарь.
По ее словам, на практике это означает, что при исходящих платежах со счета их получатель уже будет видеть код Raiffeisenbank 5500 для исходного номера счета, а входящие платежи на счет клиента могут отправляться как на код банка Equa 6100, так и на код Raiffeisenbank 5500. «В этот переходный период будет достаточно времени для изменений, которыми мы будем помогать клиентам. После этого код банка будет унифицирован», — отмечает Кайзершотова.
Номера счетов клиентов останутся прежними, изменится только код банка.
Так или иначе, изменение номера счета (даже только кода банка), означает сообщение новых данных, особенно по повторным входящим платежам — например, зарплате или пенсии. Например, люди должны будут сообщить новый номер счета работодателю, а также в управление соцстрахования в случае регулярных пенсионных выплат.
С исходящими платежами ситуация проще. Настройки прямого дебета и банка SIPO будут перенесены постепенно. Платежные карты, выпущенные Equa bank, остаются действительными. По истечении срока действия карты новая карта будет автоматически отправлена клиентам.
«Однако некоторые шаги потребуют сотрудничества со стороны клиентов. Мы будем автоматически перенаправлять все платежи и прямые дебеты. Мы проинформировали клиентов, чтобы они не вносили и не сообщали о каких-либо изменениях до 14 ноября 2022 года», — добавляет Кайзершотова.
Новые клиенты Raiffeisenbank также получат некоторые льготы, которыми они еще не могли воспользоваться как клиенты Equa bank. Это в первую очередь банковская идентификация, которая позволяет легко общаться с государственной администрацией и многими другими компаниями. Ранее Raiffeisenbank уже запустил такую услугу, постепенно к ней будут добавляться клиенты Equa Bank.
Кроме того, они получат доступ в новый дисконтный клуб Raiffeisenbank, в котором можно получить скидки за платежи в выбранных компаниях.
С 14 ноября клиенты обоих банков также начнут пользоваться новой услугой мобильного интернет-банкинга, которая объединяет мобильные приложения обоих банков.
Группа Raiffeisenbank International (RBI), в которую входит Raiffeisenbank, в прошлом году выкупила 100% акций банка Equa у фонда AnaCap Financial Partners. С переводом клиентов Equa bank в Raiffeisenbank у банка будет в общей сложности около 1,3 млн клиентов.
Источник: aktualne.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?
YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день