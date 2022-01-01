Equa bank уходит с чешского рынка, клиентов переводят в Raiffeisenbank. Изменение банковских счетов затронет полмиллиона человек

​В выходные банк Equa объявил своим клиентам, что 14 ноября произойдет слияние с Raiffeisenbank. Equa обещает сохранить свои существующие продукты и работать так, как клиенты привыкли. По мнению банка, они даже не лишатся выгодных условий накопления. Тем не менее, есть определенные неудобства, связанные с переходом — например, необходимость смены номера счета или новый мобильный банкинг.

«У нас есть важная информация для вас. Equa bank объединится с Raiffeisenbank 14 ноября 2022 года, и мы будем предоставлять все услуги под брендом Raiffeisenbank», — пишет Equa bank своим клиентам в электронном письме, полученном Aktuálně.cz. По данным прошлого года, это более полумиллиона человек.

Банк сообщает, что сохранит текущие настройки обслуживания клиентов. «Наш приоритет — сделать клиентов максимально довольными. Поэтому мы сохраним все их любимые продукты на тех условиях, которыми они пользуются сегодня, включая бесплатное ведение счета и снятие средств в банкоматах или условия их кредитов. Поэтому мы считаем, что они не будет причин думать о смене банка», — говорит пресс-секретарь Raiffeisenbank Тереза ​​Кайзершотова.

Номера банковских счетов остаются без изменений до 14 ноября. Однако после этой даты они постепенно начнут меняться, так что в течение полугода все клиенты будут окончательно переведены в Raiffeisenbank. «В течение шести месяцев будет действовать как исходный код банка Equa 6100, так и код Raiffeisenbank 5500», — продолжает пресс-секретарь.

По ее словам, на практике это означает, что при исходящих платежах со счета их получатель уже будет видеть код Raiffeisenbank 5500 для исходного номера счета, а входящие платежи на счет клиента могут отправляться как на код банка Equa 6100, так и на код Raiffeisenbank 5500. «В этот переходный период будет достаточно времени для изменений, которыми мы будем помогать клиентам. После этого код банка будет унифицирован», — отмечает Кайзершотова.

Номера счетов клиентов останутся прежними, изменится только код банка.

Так или иначе, изменение номера счета (даже только кода банка), означает сообщение новых данных, особенно по повторным входящим платежам — например, зарплате или пенсии. Например, люди должны будут сообщить новый номер счета работодателю, а также в управление соцстрахования в случае регулярных пенсионных выплат.

С исходящими платежами ситуация проще. Настройки прямого дебета и банка SIPO будут перенесены постепенно. Платежные карты, выпущенные Equa bank, остаются действительными. По истечении срока действия карты новая карта будет автоматически отправлена ​​клиентам.

«Однако некоторые шаги потребуют сотрудничества со стороны клиентов. Мы будем автоматически перенаправлять все платежи и прямые дебеты. Мы проинформировали клиентов, чтобы они не вносили и не сообщали о каких-либо изменениях до 14 ноября 2022 года», — добавляет Кайзершотова.

Новые клиенты Raiffeisenbank также получат некоторые льготы, которыми они еще не могли воспользоваться как клиенты Equa bank. Это в первую очередь банковская идентификация, которая позволяет легко общаться с государственной администрацией и многими другими компаниями. Ранее Raiffeisenbank уже запустил такую услугу, постепенно к ней будут добавляться клиенты Equa Bank.

Кроме того, они получат доступ в новый дисконтный клуб Raiffeisenbank, в котором можно получить скидки за платежи в выбранных компаниях.

С 14 ноября клиенты обоих банков также начнут пользоваться новой услугой мобильного интернет-банкинга, которая объединяет мобильные приложения обоих банков.

Группа Raiffeisenbank International (RBI), в которую входит Raiffeisenbank, в прошлом году выкупила 100% акций банка Equa у фонда AnaCap Financial Partners. С переводом клиентов Equa bank в Raiffeisenbank у банка будет в общей сложности около 1,3 млн клиентов.

Источник: aktualne.cz

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