На чешский рынок выходит новый банк. Он обещает оформить потребительский кредит в течение двух минут

​Чешский финансовый рынок расширяется. Цифровая финтех-группа Inbank из Эстонии приходит в Чехию и сосредоточится на финансировании возобновляемых ресурсов для домашних хозяйств и продаже товаров в рассрочку.

Эстонская финтех-группа Inbank выходит на чешский рынок. Банк, работающий в пяти европейских странах, в основном в странах Балтии и Польше, рассматривает выход в центр Европы как стратегический шаг.

«Чехия — это страна с населением 10 миллионов человек, рынок потребительского финансирования которой состоит из требований на сумму более 11 миллиардов евро, то есть примерно в 10 раз больше, чем в Эстонии. Цель состоит в том, чтобы получить долю рынка в размере одного процента в Чешской Республике (в течение трех лет), что представляет собой кредитный портфель в размере более 100 миллионов евро (в пересчете почти на 2,5 миллиарда чешских крон, прим. ред.)», - сказал Прийт Пылдоя, генеральный директор, председатель Совета директоров и основатель Inbank.

Эстонская цифровая группа ориентируется на конечных потребителей. Она хочет построить свой бизнес в Чешской Республике на финансировании проектов, поддерживающих устойчивый рост, таких как покупка тепловых насосов и фотогальваники. Еще одним направлением бизнеса станет поддержка покупок товаров в рассрочку, сделанных из дома или офиса. Люди смогут оформлять рассрочку на срок от нескольких месяцев до шести лет.

Можно будет занять деньги, чтобы купить, например, автомобиль, электровелосипед, скутер и другие товары, такие как мебель, бытовая электроника или модные товары. «Мы сможем предоставить 90% кредитов потребителям в течение двух минут. Именно скорость, с которой мы сможем финансировать потребности наших клиентов, станет нашим главным конкурентным преимуществом», — считает директор чешского отделения Inbank Вит Ружичка.

Однако банк будет гарантировать предоставление кредита так быстро только людям, которые используют банковскую идентификацию. Для других он предложит классический вариант с фотографией удостоверения личности и минимальным депозитом на счет, поэтому обработка кредита займет больше времени онлайн. «Мы ожидаем, что от 60% до 70% наших клиентов будут использовать банковскую идентификацию», — оценивает глава чешского филиала.

Цифровизация как основное право человека

По его словам, банк может предоставлять гибкие услуги благодаря тому, что его система создана в Эстонии, которая известна повсеместной оцифровкой, и благодаря тому, что банковская идентификация очень хорошо зарекомендовала себя в Чехии.

«Эстонцы очень требовательны, когда речь идет о цифровых услугах, и считают все, что связано с цифровизацией, чуть ли не своим основным правом человека», — сказала посол Эстонской Республики Гита Калмет о выходе Inbank на чешский рынок.

Любой, кто хочет купить мебель, автомобиль или холодильник в рассрочку, должен будет только ввести свои основные идентификационные и контактные данные, свой доход и дать разрешение банку использовать свою банковскую личность для оформления кредита. Все остальные процессы автоматизированы.

Если люди занимают десятки тысяч крон, банк будет полагаться только на декларированный доход, и все одобрение кредита займет несколько секунд. Для более высокой суммы (например, для покупки фотоэлектрических систем до полумиллиона крон) данные о доходах будут проверены до одобрения кредита, и, по словам Ружички, одобрение займет от пяти до десяти минут.

Когда именно банк начнет предлагать кредиты, будет зависеть от того, насколько быстро ему удастся договориться о сотрудничестве с другими партнерами. Сейчас он ведет переговоры с несколькими компаниями, в основном с операторами интернет-магазинов. В сфере покупки автомобилей также планирует сотрудничать с дилерами, а по финансированию возобновляемых источников энергии банк уже договорился с Columbus Energy, которая устанавливает фотоэлектрические электростанции и тепловые насосы для домохозяйств и с которой Inbank сотрудничает в Польше. Расширяя свои услуги на чешском рынке, банк также помогает своему бизнесу.

В следующем году банк намерен предложить клиентам срочные вклады, потребительские счета, а также нецелевые кредиты.

Inbank был основан десять лет назад в Эстонии. В Европе на него работает около 330 человек, из них около трети — специалисты в области информационных технологий, помогающие с программированием электронных систем.

За время своего существования группа заключила более 823 000 контрактов с 5 100 деловыми партнерами. Через них уже профинансировано товаров на сумму более 1,5 млрд евро. В настоящее время она работает в пяти европейских странах, но намерена расширяться и дальше. «Мы объявим о новом расширении в течение нескольких месяцев или года», — сказал Ружичка.

По словам его руководителя, банку потребовалось всего восемь месяцев, чтобы создать чешский филиал. Банк будет полностью цифровым и не будет иметь филиалов как минимум пять лет и не планирует иметь банкоматов.

На сайте указано, что проценты за просрочку платежа после объявления задолженности по кредиту составят 8% в год, а договорная неустойка после объявления задолженности по кредиту составит 0,1% от суммы задолженности в день.

В настоящее время банк ищет «стартап-партнера с эстонскими цифровыми корнями, который не будет бояться консультировать клиентов и партнеров по оперативным вопросам на передовой» на порталах вакансий.

Он предлагает финансовым консультантам полный или неполный рабочий день с оплатой 200 крон в час (до вычета налогов), офис, где разрешено работать с домашними животными, и возможность работать с корпоративным ноутбуком из дома. Кандидаты должны иметь как минимум аттестат о среднем образовании, владеть английским языком и иметь аккредитацию CNB для посредничества в потребительских кредитах (кроме жилищных).

Только время покажет, будет ли этой зарплаты, которая составляет менее 34 000 крон в месяц, достаточно, чтобы найти подходящих кандидатов. Согласно недавнему опросу, проведенному Grafton Recruitment, средняя заработная плата людей, начинающих работать в качестве сотрудников банков, составляет от 35 000 до 42 000 крон.

Кредит в рассрочку предлагает в Чехии, например, Hello bank! или Home Credit и другие компании. Например, Alza и другие магазины тоже предлагают отсрочку платежа за покупки.

Источник: seznamzpravy.cz