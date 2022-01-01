Правительство одобрило помощь крупным компаниям: на компенсацию затрат на электроэнергию выделят 30 млрд крон

Правительство одобрило помощь крупным компаниям в условиях высоких цен на энергоносители. Предложение министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы (STAN) предусматривает помощь примерно 8 тысячам предприятий. Кабинет хочет выделить 30 млрд крон для поддержки компаний, в основном из сфер обрабатывающей, горнодобывающей промышленности, а также сельского и лесного хозяйства.

«Компании, покупающие электроэнергию и газ оптом, смогут получить поддержку в общей сумме 30 млрд крон с 1 ноября», — заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) на пресс-конференции. Затем министр промышленности и торговли Йозеф Сикела уточнил, что речь идет о помощи обрабатывающей и металлургической промышленности, которые имеют повышенные потребности в энергии, а также лесному и сельскому хозяйству. Всего поддержка затронет около 8000 компаний.

По словам Сикелы, программа была создана на основе так называемых временных кризисных рамок, которые позволили государствам Евросоюза немедленно поддержать предпринимателей в условиях высоких цен на энергоносители и антироссийских санкций. Для энергоемких компаний максимальная поддержка составит 200 млн крон, другие смогут получить максимум 45 млн крон.

Кризисные рамки действуют до конца года. По словам Фиалы, есть надежда, что их можно будет продлить и на следующий год. Кабмин не рассчитывает на фиксацию максимальных цен на энергоносители для компаний, поскольку европейское законодательство этого не позволяет. Поддержка будет представлять собой компенсацию убытков. «Меры распространяются на компании, работающие с высоким и очень высоким напряжением, а также на компании, у которых потребление газа превышает 630 МВтч в год», — уточнил Сикела.

По словам Сикелы, на основе европейского регламента, представленного в среду, 14 сентября, правительство подготовит программу поддержки малых и средних предприятий независимо от их энергоемкости. По его словам, как крупные потребители они будут иметь право на компенсацию до 80% от самого высокого показателя потребления энергии за последние пять лет. Он добавил, что, если страны Евросоюза одобрят помощь 30 сентября, Чехия немедленно впишет это в национальное решение. По словам Фиалы, благодаря европейскому регламенту компании должны получить еще 30 млрд крон.

Оппозиция критикует эту меру. По мнению движения ANO, компании должны знать заранее — в определенные сроки — за сколько они смогут купить энергию. «Это предсказуемая для них среда, а текущая ситуация для них непредсказуема, и это решение — худшее, что может быть», — предупреждает бывший министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Президент Торгово-промышленной палаты Чехии Владимир Длоуги считает, что оптимальным решением было бы введение лимита на цены энергии и для крупных клиентов, а не только для домохозяйств и госучреждений. «Но при таком абсолютном потолке даже для крупных производителей государство попало бы в гораздо большие долги, и в будущем все, включая малообеспеченные слои населения, должны были бы их возвращать», — отмечает он.