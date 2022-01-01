Чехи смогут официально работать из дома, но для этого должна быть веская причина

​Со следующего года родители детей до 15 лет, беременные женщины или люди, длительное время ухаживающие за инвалидом, смогут официально работать из дома. Если они напишут письменное заявление о переходе на home office, работодатель должен будет выполнить их просьбу.

Единственным исключением могут быть препятствия, связанные с характером выполняемой работы. Например, если речь идет о продавцах или представителях других профессий, где сотрудник по понятным причинам должен присутствовать на рабочем месте.

Это предполагает поправка к Трудовому кодексу, которая была вынесена ​​Министерством труда и социальных дел на общественное обсуждение. «Если заявка будет отклонена, работодатель должен будет обосновать это в письменной форме. Он также будет обязан выполнить письменный запрос о восстановлении первоначальных условий труда, если этому не препятствуют серьезные оперативные причины», — сказал Якуб Аугуста из пресс-службы министерства.

Если будет доказано, что работодатель не выполнил просьбу, хотя ничто не мешало ему это сделать, ему грозит штраф в размере до 300 000 крон.

«Ввиду значительного расширения возможностей удаленной работы в последние годы корректируются и условия ее выполнения», — отметил Аугуста.

Например, работодатель должен будет заключить с работником договор о дистанционной работе в письменной форме.

Необходимо будет указать, среди прочего, место или места удаленной работы, способ общения компании с сотрудником и методы распределения работы и ее контроля, объем выполняемой работы, подробные условия, график и срок заключения договора.

Работодатель также должен будет покрыть часть расходов, связанных с домашним офисом. Однако эти расходы могут не включаться в заработную плату. «Будет определена фиксированная сумма, включающая обычные расходы, например на электричество», — пояснил Аугуста. Эта сумма установлена ​​в Трудовом кодексе в размере 2,80 кроны за каждый начатый час работы. При отработанных 160 часах это составляет 448 крон в месяц.

«Поскольку в случае удаленной работы сотрудник может чувствовать себя изолированным, работодатель обязан принять меры для предотвращения этой изоляции. Вариант такой меры — возможность встречи с коллегами на рабочем месте или в ином установленном месте», — говорится в пояснительной записке к предложению. Это применимо только в случае заинтересованности сотрудника.

Поправка к кодексу предполагает и другие изменения. «В сфере заключения трудовых договоров работодатель будет обязан в семидневный срок в письменной форме информировать работника о так называемых расчетных фактах, таких как, например, продолжительность отпуска, продолжительность и условия испытательного срока, условия прекращения трудовых отношений, фиксированный рабочий день и т.д.», — заявил Августа, отметив, что это применимо в условиях, когда информация не содержится непосредственно в договоре подряда.

Изменения коснутся и лиц, работающих по договору на выполнение работ или трудовой деятельности. Теперь работодатель должен будет гарантировать им минимальные периоды отдыха и составить письменный график рабочего времени.

«Также предлагается признать все препятствия для работы и предоставить доплату или отгулы за работу в праздничный день, доплату за работу в ночное время, в тяжелых условиях труда, по субботам и воскресеньям», — добавил Аугуста.

Вновь вводится право на отпуск для «контрактников», которое будет автоматически возникать из закона при выполнении указанных условий.

Предложение должно быть одобрено правительством и депутатами.

Источник: novinky.cz