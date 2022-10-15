В чешских магазинах обнаружили козьи сыры, которые могут содержать фрагменты металла

​На чешский рынок попали козьи сыры из Франции, которые могут содержать фрагменты металла. Это два сыра марки Président. Об этом в пятницу сообщило Государственное ветеринарное управление (ГВС). По словам ветеринаров, партии могут появиться на прилавках крупных торговых сетей.

Первый сыр под названием Buche Fondante Président 180 г уже попал в магазины — это примерно две трети от 6800 подозрительных упаковок. В продажу поступили партии 228 AD 01320 со сроком годности 15.10.2022 (1920 шт.), 234 AD 01320 со сроком годности 21.10.2022 (3840 шт.) и 241 AD 180 со сроком годности 28.10.2022 (1082 шт.).

«Более трети из примерно 6800 упаковок сыра, которые попали в Чешскую Республику, заблокированы на складе дистрибьютора в Ржичанах недалеко от Праги и впоследствии будут утилизированы», — рассказал представитель ГВС Петр Ворличек.

По словам ветеринаров, этот сыр продается в сетях Tesco, Albert, Billa, Kaufland и в интернет-магазине Košík.

Второй сыр — продукт под названием Kozí sýr s bílou plísní — 200 г. По данным ГВС, все 100 килограммов были распределены по магазинам сети Lidl.

«Продукт в настоящее время отзывается, отозванные продукты будут утилизированы», — сообщил Ворличек.

Lidl уже сообщил о возможности возврата товара на своем сайте.

Источник: novinky.cz