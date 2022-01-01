В Чехии планируют увеличить прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Чехии и размер пособий для детей могут снова увеличиться с января. Коалиция ведет переговоры о корректировке сумм. Об этом ЧТК сообщила Ива Мерхаутова (KDU-ČSL), заместитель министра труда по социальным вопросам.

Из-за инфляции прожиточный минимум повышался в последний раз в июле. Сейчас он составляет 4620 крон на одного взрослого. Для взрослых в семье и детей эта сумма ниже. Национальный экономический совет при правительстве (НЭРВ) рекомендует увеличить минимальный размер прожиточного минимума и пособий. Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) в последние недели несколько раз повторял, что правительство готово увеличить минимум, если инфляция продолжит расти.

«Правительственная коалиция рассматривает вопрос о повышении прожиточного минимума и пособий на детей. Это будет с января», — сказал Мерхаутова. По ее информации, есть договоренность о возможном расширении коалиции.

Минимум используется для определения права на пособия и для расчета некоторых пособий. В этом году он дважды корректировался из-за высокой инфляции. С апреля, через два года, он вырос на десять процентов - с 3860 до 4250 крон. С июля он увеличился на 8,8 процента - до 4620 крон. Домохозяйства с чистым доходом до 3,4 прожиточного минимума имеют право на детские пособия. В зависимости от возраста ребенка она составляет 630, 770 или 880 крон в месяц. В семьях с работающими или учащимися родителями пособие на 500 крон больше, т.е. 1130 крон, 1270 крон или 1380 крон в месяц.

На сколько могут вырасти надбавки с января, депутат не уточнил. «Если мы получим указание от министра (Юречки), чего я ожидаю, мы начнем работать над внесением изменений в законодательство. Конечно, мы будем говорить и о суммах увеличения», — добавила Мерхаутова.

Эксперты по социальным вопросам рекомендуют увеличить детское пособие. НЭРВ предлагает увеличить суммы как минимум на 30 процентов. Таким образом, базовое пособие составит 820, 1000 и 1150 крон. Для домохозяйств с работниками сумма должна быть выше.

С повышением минимума расширяется круг семей, которые могут получать пособие. Это связано с тем, что предел дохода для права на пособие повышается. Теперь, например, родительская пара с двумя дошкольниками с ежемесячным семейным доходом до 43 554 крон или мать-одиночка с ребенком с чистым доходом до 25 738 крон получат право на пособия. По данным министерства, в июле бюро по трудоустройству выплатили 300,9 тыс. детских пособий, что на 25% больше, чем в том же месяце прошлого года. В то время дозу получили 240 000 детей. В этом году расходы за семь месяцев составили 2,04 миллиарда крон, в прошлом году – 1,28 миллиарда.

Источник: ceskenoviny.cz