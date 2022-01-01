Депутаты в Чехии одобрили поправку, которая позволит правительству ограничивать цены на энергоносители

Правительство сможет установить верхний предел цен на электроэнергию и газ для потребителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации на рынке. Поправка к закону об энергетике, которая позволит это сделать, была одобрена 16 сентября парламентом Чехии в ускоренном режиме. Теперь закон должен согласовать Сенат и подписать президент. Правительство хочет ограничить цену на электроэнергию до шести крон за киловатт-час для электроэнергии и цену на газ до трех крон за киловатт-час для мелких потребителей. Новый закон является ответом на недавний рост цен на энергоносители.

Чтобы ограничить цены, правительство должно будет издать постановление, определяющее детали, то есть, в основном, максимальную цену. Поставщики будут иметь право на возмещение доказуемых убытков и разумной прибыли. В рамках чрезвычайной рыночной ситуации правительство в крайнем случае сможет запретить, например, торговлю электроэнергией и газом на биржах. Министр промышленности и торговли Йозеф Сикела (STAN) пообещал, что правительство введет регулирование цен, как только поправка вступит в силу.

Министр финансов Збынек Станюра (ODS) ранее заявлял, что влияние ограничения на бюджет составит не более 130 миллиардов крон. По его словам, государство будет использовать мобилизованные доходы от всех госкомпаний, подготовленный налог на сверхприбыль и доход от квот на выбросы на расходы.

Оппозиция в основном критиковала правительство за его неспособность решить энергетический кризис и обвиняла его в запоздалом решении.

«Уважаемые граждане, вы в прямом эфире стали свидетелями того, что правительство после девяти месяцев бездействия протолкнуло аферу, которая усугубляет тот факт, что вы не знаете, что вас ждет», — заявил председатель клуба ANO Алена Шиллерова после голосования. Председатель партии SPD Радим Фиала заявил, что потолок, который точно не определен в законе, будет слишком высоким.

Только министру Станюре удалось внести поправку. По его предложению депутаты исключили из поправки, среди прочего, положение о том, что верхний предел, установленный правительством, также будет охватывать регулярные платежи для мелких клиентов. Поправка позволит потребителям более легко расторгнуть контракт, который содержит так называемые спотовые цены, то есть цены, полученные на основе событий на фондовых биржах. Управление по регулированию энергетики предостерегает от таких контрактов. Правительство заявляет, что эта мера предназначена для эффективной защиты уязвимых клиентов от контрактов, которые могут зависеть от колебаний цен из-за волатильности рынка. Только потребители, а не, например, компании, будут иметь право расторгнуть контракт со спотовыми ценами в течение месяца. Это касается как срочных, так и бессрочных контрактов. При наличии в договоре соглашения, позволяющего поставщику изменить согласованную цену электроэнергии или газа на цену, основанную на биржевых изменениях, без явного согласия потребителя, такое соглашение не будет учитываться.

Сенат рассмотрит закон 20 сентября. Если закон одобрит Сенат, его подпишет президент Милош Земан. Министр Сикела заявил сегодня, что, как только поправка пройдет все этапы согласования, правительство издаст соответствующее постановление.

Источник: ceskenoviny.cz