Опрос: четверо из десяти чехов намерены остаться в своей нынешней профессии до выхода на пенсию

Еще двое из десяти рассчитывают, что нынешняя работа сможет обеспечивать их деньгами в течение как минимум десяти лет. Это следует из данных, собранных агентством Data Collect у 500 респондентов кадровой компании Předvýběr.CZ в сентябре.

«Это серьезная проблема на современном рынке труда. Работники не готовы гибко реагировать на изменения спроса», — рассказал Франтишек Будны, директор Předvýběr.CZ. По его словам, исключением является самое молодое поколение. Лишь 14% людей в возрасте 18 лет до 24 ожидают, что будут всю жизнь работать только в одной профессии.

Половина населения не испытывает потребности в переобучении. 24% не планируют приобретать новый или расширять существующий опыт или квалификацию, еще 27% — только в случае крайней необходимости.

Почти 35% респондентов назвали основной причиной незаинтересованности в переобучении то, что «люди ленивы и не делают того, что им не нужно». Второй наиболее распространенной причиной, препятствующей приобретению новых знаний и навыков, являются деньги, которые нужно платить (26%). Третья причина — неуверенность в том, что новые знания пригодятся на рынке труда (18%).

«В то же время работодатели ценят, когда люди повышают свою квалификацию. Это также отражается на зарплате», — отметил Будни.

Шанс на более высокий заработок все же побуждает людей к дальнейшему обучению — это подтверждают 78% респондентов. За ним следует уверенность в том, что человек сможет найти работу получше (44%) или сможет заниматься делом, которое доставляет удовольствие (40%). Среди других мотивов — стремление быть экспертом в своей области (27%), интерес к новинкам и тенденциям (19%) и желание не отставать от других (18%).

Большинство опрошенных (32%) вкладывают в свое дополнительное образование 5000 крон в год. 14% инвестируют в два раза больше, почти 7% инвестируют 25 000 крон, и менее 3% вкладывают в образование 50 000 крон. «44% не тратят ни копейки на свое дальнейшее образование», — отметил Будни.

Лишь 4% считают, что работник должен сам оплачивать переподготовку. По мнению четверти опрошенных, за переквалификацию должен платить работодатель, 17% считают, что дополнительное образование должно оплачивать государство. Сочетание этих вариантов назвали 54% респондентов.

Источник: ceskenoviny.cz