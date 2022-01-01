Чехия откроет новое представительство на востоке Украины для реализации военных заказов

​С поворотом войны в Украине встал вопрос восстановления городов и территорий, подвергшихся обстрелам или оккупированных Россией. Украине потребуется для этого около 350 миллиардов долларов. В программе восстановления страны примет участие и Чехия.

По предварительному плану, за восстановление Днепропетровской области должны отвечать чехи. Поэтому Министерство иностранных дел Чехии планирует открыть новое отделение в столице области Днепре для удобства работы с заказами.

Вместе с бизнесом правительство определило направления, на которые чешским компаниям стоит обратить внимание в Украине. Приоритет должен отдаваться энергетике, ремонту школ, транспортной инфраструктуры, здравоохранению и ликвидации экологического ущерба. Первые контракты уже находятся на стадии переговоров.

Днепропетровская область расположена на востоке Украины и примыкает к Донецкой области, из-за которой Украина и Россия воюют с 2014 года. Это второй по величине и численности населения регион Украины и в то же время промышленный центр страны.

У Чехии в настоящее время действует посольство в Киеве и генеральное консульство на западе страны, во Львове. «В связи с послевоенным восстановлением Украины Министерство иностранных дел заинтересовано в расширении дипломатического присутствия в стране», — подтвердил серверу Seznam Zprávy министр иностранных дел Ян Липавский.

Чехия также ищет новое место для своего посольства в Киеве. Чешские дипломаты пока занимают офис в арендованном здании. По словам Липавского, это не соответствует тесным отношениям между Прагой и Киевом.

Дипломатия нацелена на восток страны. По информации Seznam Zprávy, чешские дипломаты будут работать в Днепре. Чехия не присутствует в этом регионе с 2014 года, когда министерство закрыло генконсульство в Донецке из-за ухудшения безопасности.

«Чехия определила Днепропетровскую область, которая является второй по величине и численности населения из самоуправляющихся областей Украины и имеет значительный экономический потенциал и традиционные связи с Чехией, как территорию, где имеет смысл принимать активное участие. Чешский деловой сектор заинтересован в участии в послевоенном восстановлении указанной территории. В настоящее время готовятся предложения по форме и другим параметрам дипломатического представительства на востоке Украины», — пояснил Липавский.

Чехия существенно поддерживает Украину в защите от российской агрессии, в частности, поставляя военную технику. Также Чехия как страна, председательствующая в Европейском союзе, модерирует дебаты о помощи Украине и последствиях войны, особенно в энергетическом секторе.

Дипломаты консультируются с Министерством промышленности и торговли относительно планов по укреплению чешской базы в Украине. Еще летом там был создан бизнес-клуб «Украина», который связывает заинтересованных в ведении бизнеса в Украине предпринимателей с чешскими чиновниками и коллегами из пострадавшей от войны страны.

«Открытие генконсульства в Днепре имеет смысл как в связи с послевоенным восстановлением страны, так и с учетом того, что ряд чешских компаний уже работали в этом районе до войны», — рассказал Томаш Проуза, советник министра промышленности и торговли. Сейчас он координирует деятельность министерства в рамках председательства Чехии в ЕС и также участвует в подготовке участия Чехии в послевоенном восстановлении Украины.

«Пока украинцы придерживаются регионального деления при планировании восстановления страны, то есть того, что у разных стран-союзников должен быть „свой“ регион, которым они будут заниматься. Но даже если они в итоге решат поступить по-другому, Чехия все равно будет активна в Днепре», — добавляет Проуза.

По словам Прузы, одной из ключевых областей, на которых будет сосредоточено участие Чехии в восстановлении, является энергетика. Примерно в ста километрах от Днепра находится Запорожская АЭС, которая оккупирована россиянами.

Еще одним приоритетом должна быть сфера здравоохранения. «Я говорю не только о продаже больничных коек. У нас есть группа компаний, которые могут организовать системы управления больницами и полностью их оснастить. Мы хотим предложить более крупный медицинский пакет, который также будет включать медицинское обучение. Речь идет и о персонале. Ведь многие украинские врачи и медсестры сегодня работают в Чехии и умеют работать с чешским оборудованием. После возвращения в Украину они продолжат работать с теми устройствами и системами, к которым привыкли в Чехии», — добавляет Проуза.

По его словам, чешская и украинская стороны находятся в хорошем контакте. В начале октября пройдет «День Украины» на Международной машиностроительной ярмарке в Брно, где ожидают большую украинскую делегацию.

В последние дни украинская армия успешно провела контрнаступление на востоке страны и сумела освободить, например, стратегический город Изюм. Днепропетровская область с начала войны подвергалась шквальному обстрелу, но не была полностью завоевана российскими властями. Ожидается, что восстановление страны обойдется в сотни миллиардов долларов. Как заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в пятницу, 16 сентября, перед встречей представителей группы стран G7, правительство в Киеве пока оценивает эту сумму в 350 миллиардов долларов.

Восстановление Украины должно осуществляться в духе европейского лозунга Build Back Better, то есть речь идет не только о восстановлении разрушенного до исходного состояния, но и о модернизации производств. В Евросоюзе и на международном уровне идет подготовка к созданию финансовой платформы восстановления Украины, которая должна функционировать подобно плану Маршалла после Второй мировой войны.

Источник: seznamzpravy.cz

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