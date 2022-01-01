Минздрав предлагает снизить температуру в помещениях и меньше проветривать классы

​Минимальная температура отопления в школьных помещениях за пределами классов может быть снижена. Например, в спортзалах или коридорах может быть 17 градусов Цельсия вместо нынешних 18, а в душевых — 21 вместо 24. В аудиториях температура воздуха должна составлять не менее 20 °С. Это следует из проекта поправки к постановлению о гигиенических требованиях к школьным помещениям, который подготовил Минздрав.

Минздрав обосновал корректировку текущим энергетическим кризисом. Поправка также предусматривает снижение требований к проветриванию в классах и ​​спортзалах.

Из-за энергетического кризиса Минпромторг уже предлагал в августе собственное постановление, согласно которому будет снижена температура обогрева общественных помещений в случае перебоев с подачей газа. В школьных классах, по предложению министерства, температура должна снизиться с 20 до 19 градусов.

Помимо минимальной и максимальной температуры, постановлением о гигиенических требованиях к школьным помещениям была определена и оптимальная температура обогрева.

Для классных комнат и раздевалок она установлена ​​на уровне 22 градусов Цельсия с отклонением на два градуса в большую или меньшую сторону, для спортзалов — 20 градусов с отклонением на два градуса.

Ранее указ определял не только минимальную и максимальную температуру, но и оптимальную.

В классах температура может колебаться от 20 до 28 градусов Цельсия, в раздевалках — от 18 до 28, а в спортзалах — от 17 до 28 градусов. Минимальная температура в душевых должна снизиться с 24 до 21, а в коридорах и туалетах — с 18 до 17 градусов Цельсия.

Положение, согласно которому принимают решение о закрытии школы в связи с холодом, также должно быть изменено. До сих пор школьная деятельность прекращалась, когда температура в классах падала ниже 18 градусов Цельсия на три дня подряд или ниже 16 градусов на один день.

Теперь каникулы смогут объявить, если в течение трех дней температура в школьных помещениях будет держаться ниже минимально установленного значения, то есть ниже 20 градусов в классах и 17 градусов в спортзалах.

По данным ведомства, предложенные лимиты не угрожают здоровью детей и учителей. В приложении к поправке ведомство указало, что опиралось на международный опыт.

«Например, в Великобритании классы отапливаются не менее чем до 18 градусов по Цельсию, в Германии — до 20 градусов, в Австрии рекомендуемая температура в помещении для сидячей деятельности составляет от 20 до 23 градусов, а в спортзалах — от 14 до 17 градусов», — говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

В качестве еще одной меры министерство предложило ограничить проветривание в классах. Если сейчас в классах должно быть 30 кубометров свежего воздуха в час, а в спортзале — 90 кубометров, то теперь в обоих случаях показатель составит 20 кубометров.

По данным министерства, такого количества свежего воздуха должно хватить для всех возрастных групп детей.

Предложение еще предстоит обсудить в рабочих комитетах правительства.

Источник: novinky.cz

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