Банки в Чехии заработали за шесть месяцев на 23,6 млрд крон больше, чем годом ранее

Активы чешских банков на конец июня составили 9,6 трлн крон, что на 1,1 трлн больше, чем на конец 2021 года.
За первые шесть месяцев прибыль от финансовой и операционной деятельности банков увеличилась на 30,2 млрд в годовом исчислении — до 117,7 млрд крон. Процентный доход банков увеличился на 104,6 млрд — до 186,1 млрд крон, а доход от сборов и комиссий — на 3,2 млрд, до 26,1 млрд крон.
В связи с энергетическим кризисом и ростом цен на электроэнергию и газ правительство рассматривает возможность ввести для банков налог на сверхприбыль. Подробности плана чиновники пока не раскрывают. Министр финансов Збынек Станюра (ODS) ранее говорил, что налог должен коснуться энергетических компаний, банков и нефтеперерабатывающих заводов. В следующем году он может принести в бюджет около 70 млрд крон.
«Первое полугодие оказалось для банков исключительно удачным. Банки получили прибыль от более высоких ставок, что помогло переоценить некоторые кредиты и увеличить доход от реинвестирования депозитов в ЧНБ. Несмотря на неизбежное охлаждение экономики, банки еще не увеличили создание резервов, а стоимость риска остается низкой», — заявил ЧТК аналитик Cyrrus Томаш Пфайлер. По его словам, свою роль в росте банковской прибыли сыграл и эффект низкой сравнительной базы. В первой половине 2021 года их прибыль была низкой из-за медленного восстановления после пандемии.
Чистая прибыль Komerční banka увеличилась на 60% в годовом исчислении — до 8,426 млрд крон, у ČSOB Group — на 52%, до 10,1 млрд крон, у Česká spořitelna — на 67%, до 11 млрд крон. Чистая прибыль Moneta Money Bank выросла на 101% и составила 2,9 млрд крон, а прибыль Raiffeisenbank – на 78%, до 3 млрд крон. Чешский и словацкий UniCredit Bank сообщил о чистой прибыли в размере 4,2 млрд крон, что на 45% больше аналогичного показателя прошлого года.
Источник: seznamzpravy.cz
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