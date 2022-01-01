Опрос: рост цен заметили 94% чехов

Общий рост цен ощущают 94% чехов, причем более трети из них — очень сильно. Это следует из августовского опроса, проведенного исследовательским агентством Median для компании Broker Consulting с участием 1022 респондентов. Чехи отметили самый высокий рост цен на продукты питания, топливо и энергию.

Три четверти чехов опасаются влияния инфляции на свои домохозяйства.

Половина тех, кто чувствует рост цен, значительно сократили расходы, стремясь улучшить свое материальное положение, еще 40% планируют это сделать. Девять из десяти чехов предполагают, что из-за инфляции еще сильнее затянут пояса.

В качестве основного инструмента экономии более половины чехов выбирают поиск скидок. Они также ограничивают расходы.

«Инфляция по своей сути несправедлива. В основном она затрагивает домохозяйства с низкими доходами, у которых мало сбережений, если они вообще есть. Эта категория населения уже была вынуждена ограничивать свои расходы или искать другие источники дохода. Те, кто только планируют этим заняться, относятся к домохозяйствам с более высокими доходами», — сказала главный экономист Райффайзенбанка Елена Горска.

В условиях ухудшения материального положения треть населения планирует снизить расходы на питание в ресторанах, четверть ограничит траты на культурные развлечения или путешествия.

Таким образом каждый четвертый респондент готовится к покрытию возросших затрат на электроэнергию в отопительный сезон, еще 35% планируют это сделать.

Другой способ улучшить материальное положение — найти дополнительный заработок. К такому шагу готовятся 26% респондентов, а 23% уже нашли подработку.

Средняя сумма накоплений у чехов составляет от 100 000 до 300 000 крон. Около 13% накопили до 10 000 крон или большую сумму — от 300 000 до 500 000 крон. В основном это сбережения респондентов, имеющих высшее образование или зарегистрированных как индивидуальные предприниматели.

Что касается способов хранить накопления, то наиболее частыми являются сберегательный счет (65%) и текущий счет (64%). Кроме того, чехи направляют сбережения на пенсионные и строительные счета, на третьем месте — вложения в фонды.

Источник: novinky.cz

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