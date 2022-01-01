Дезинформационные сайты в Чехии все более активны и изощренны

В прошлом году чешские дезинформационные сайты опубликовали почти 200 000 текстов, что примерно на 6% больше, чем в 2020 году, сообщили представители проекта Česko v datech. В настоящее время в Чешской Республике действует 46 дезинформационных сайтов прокремлевской направленности. Их стало на 10% меньше, но их активность возросла. Согласно анализу, сейчас меньше людей, чем шесть лет назад, считают себя в состоянии отличить дезинформацию от других продуктов СМИ.

В прошлом году дезинформационные сайты опубликовали 197 177 материалов. Помимо увеличения количества текстов на 6%, эти сайты также стали более сложными.

«В прошлом году они сосредоточились на том, чтобы их дизайн и контент стали выглядеть профессионально и, среди прочего, имитировали серьезные средства массовой информации. Пять из этих сайтов, например, используют в своем названии цифру 24, таким образом пытаясь походить на новостной сайт ČT 24», — говорится в сообщении Česko v datech.

Если в 2018 году примерно две трети населения Чехии были убеждены, что могут распознать дезинформацию в СМИ, то в этом году так считают только 56%. Это четвертый самый низкий показатель в странах ЕС. Однако, согласно анализу, речь идет не об ухудшении медиаграмотности чехов, а о сопоставлении их представлений с реальным положением дел.

Для половины чехов, по данным Eurobarometr, основным источником информации выступает телевидение, а около 15% получают информацию из онлайн-новостей. 5% заявили, что вообще не следят за новостями.

Согласно опросу CVVM, 56% чехов не доверяют телевизионным новостям, в основном это касается частных каналов. «Их вместе с частными радиостанциями назвали надежным источником только 15%, в то время как для государственных теле- и радиостанций это половина населения Чехии», — отмечают авторы исследования.

Источник: irozhlas.cz

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