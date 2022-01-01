Сенат Чехии одобрил ограничение цен на энергоносители

​Правительство сможет регулировать максимальные цены на электроэнергию и газ. Во вторник, 20 сентября, Сенат принял поправку к закону об энергетике, которая позволит кабмину это делать. Теперь закон должен подписать президент. Правительство планирует ограничить цену для мелких потребителей до 6 крон за киловатт-час для электричества и до 3 крон за киловатт-час для газа в условиях роста цен на энергоносители.

Чтобы ограничить цены, правительство должно будет издать постановление, определяющее детали, прежде всего максимальную цену. Оно также определит категории клиентов, к которым будет применяться ограничение цены.

В чрезвычайной рыночной ситуации правительство сможет запретить торговлю электроэнергией и газом на биржах. Министр промышленности и торговли Йозеф Сикела (STAN) уже пообещал, что правительство издаст постановление о ценах, как только поправка вступит в силу.

Предполагается, что постановление будет издано 5 октября. Это произойдет после того, как министры энергетики ЕС встретятся на внеочередном заседании 30 сентября, чтобы обсудить предложения о чрезвычайных мерах по регулированию цен на энергоносители, представленные Европейской комиссией.

Министр финансов Збынек Станюра (ODS) ранее заявлял, что влияние этой меры на бюджет составит не более 130 млрд крон. По его словам, государство покроет эту сумму за счет мобилизованных доходов госкомпаний, подготовленного налога на сверхприбыль и дохода от квот на выбросы. Министр промышленности Йозеф Сикела (STAN) сообщил сенаторам во вторник, 20 сентября, что указанная сума превышает два годовых бюджета Министерства обороны.

На прошлой неделе правительство объявило, что установит максимальные цены на электроэнергию для мелких потребителей в размере 6 крон за киловатт-час и на газ в размере 3 крон за кВтч с учетом НДС. По словам Сикелы, правительство выбрало цену, которая будет «мотивировать не расточительство, а сбережения». Мера также будет применяться к муниципальному и государственному сектору.

Сикела добавил, что, если Совет министров энергетики стран ЕС в конце сентября одобрит предложение, над которым работает Европейская комиссия, правительство сможет распространить потолок цен на малые и средние компании.

Источник: irozhlas.cz