Из аэропорта Ческе-Будеевице в следующем году можно будет летать в Грецию и Турцию

​Уже в августе и сентябре 2023 года чехи и туристы смогут летать из аэропорта Плана (Planá) на отдых в Грецию и Турцию. Турфирма Čedok проявила интерес к организации этих рейсов во время переговоров с Южночешским краем.

«Мы считаем, что этот аэропорт должен обслуживать жителей Южной Чехии, чтобы они могли летать в отпуск. Вот почему нас порадовал интерес компании Čedok, которая хотела бы в следующем году организовать полеты по некоторым туристическим направлениям», — сказал губернатор Южночешского края Мартин Куба.

По его словам, для осуществления таких полетов еще предстоит подтвердить некоторые технические параметры. «Если все получится, мы сможем начать работать с Čedok. Мы должны утвердить все в середине октября», — добавил он.

Губернатор уточнил, что речь идет об организации воздушного движения в аэропорту. «Коллеги из авиадиспетчерской службы должны протестировать работу наших операторов. Также нам нужно проверить все параметры, связанные с трассой», — пояснил Куба.

В Анталию и на Родос

Генеральный директор туристического агентства Čedok Станислав Земан сообщил, что в следующем году рейсы из аэропорта Плана будут летать в Анталию в Турции и на греческий остров Родос.

«Сейчас мы летаем из пяти региональных аэропортов, например из Карловых Вар. У нас есть долгосрочный интерес к Ческе-Будеевице, и мы надеемся, что сотрудничество будет успешным. Наибольшее количество туристов летает в Турцию, а греческий остров Родос предлагает как дешевое жилье, так и более дорогие пятизвездочные отели», — заявил Земан.

По его словам, в следующем году может осуществляться восемь рейсов в Турцию и восемь рейсов на Родос. «Это будут прямые рейсы Smartwings на самолетах Boeing 737», — добавил он.

Изначально планировалось, что аэропорт Ческе-Будеевице пройдет сертификацию, но в последние несколько недель региональное руководство достигло соглашения с авиадиспетчерской компанией, которая возьмет на себя его обслуживание.

Источник: novinky.cz