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Правительство Чехии увеличило размер жилищных пособий

Правительство Чехии увеличило размер жилищных пособий

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Kochy
22 сентября
09:04
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В Чехии так называемые нормативные расходы, которые используются для расчета жилищных пособий, вырастут с октября на 2000–4500 крон из-за роста цен на энергоносители. В зависимости от количества членов семьи и размера жилого помещения размер пособия увеличится в пределах 11-68%, больше всего — для одиноких людей и пар, которые снимают жилье.

Правительство Чехии увеличило размер жилищных пособий

Проект постановления был одобрен правительством в среду, 21 сентября. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS). По оценкам Министерства труда, после корректировки расходы на пособия могут увеличиться на 400 млн крон.

«В рамках экстренной помощи мы договорились об увеличении нормативных расходов», — заявил Фиала.

Нормативные расходы представляют собой потолок для расчета жилищных пособий. «Таким образом, жилищная субсидия будет соответствовать реальным затратам», — пояснил премьер. «Повышение в первую очередь направлено на уязвимые группы граждан: матерей, пожилых людей, но коснется и семей», — добавил он.

Пособие на жилье могут получить люди, которым 35% дохода в Праге и 30% в других регионах республики недостаточно для оплаты жилья. 

Нормативные расходы, или потолок для расчета арендной платы, теперь варьируются в зависимости от количества членов домохозяйства и размера жилого помещения: от 6 746 крон на одного человека в маленьком городе до 22 495 крон на домохозяйство с четырьмя и более членами семьи в Праге. В собственном или кооперативном жилье сумма пособия составляет от 6 232 до 14 368 крон в зависимости от количества проживающих, площадь жилья роли не играет.

Министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) заявил, что новые суммы для расчета жилищных пособий будут применяться с 1 октября.

Источник: novinky.cz

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