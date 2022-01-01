Половина чехов сократили свои расходы

23% опрошенных пытаются найти подработку, чтобы увеличить свой доход.
Общее повышение цен ощущают 94% чехов, причем более трети из них очень остро, отмечают авторы опроса. Поэтому треть людей стараются значительно или частично ограничить питание в ресторанах, а 25% — расходы на культурные развлечения и путешествия.
Каждый четвертый респондент уже приступил к экономии, чтобы покрыть возросшие затраты на электроэнергию в отопительный сезон, еще 35% планируют это сделать. Три четверти респондентов обеспокоены влиянием инфляции на бюджет домохозяйств.
«Инфляция бьет по домохозяйствам с низкими доходами, у которых мало сбережений, если они вообще есть. Эта категория уже сейчас вынуждена ограничивать свои расходы или искать другие источники дохода. Те, кто только планирует экономить, относятся к домохозяйствам с более высокими заработками», — резюмировала главный экономист Райффайзенбанка Елена Горска.
Источник: novinky.cz