Половина чехов сократили свои расходы

​Более половины населения Чехии уже сократили свои расходы. Кроме того, девять из десяти чехов предполагают, что из-за инфляции еще сильнее затянут пояса. В качестве основного инструмента экономии более половины людей выбирают активный поиск скидок, а также ограничивают расходы.

23% опрошенных пытаются найти подработку, чтобы увеличить свой доход.

Общее повышение цен ощущают 94% чехов, причем более трети из них очень остро, отмечают авторы опроса. Поэтому треть людей стараются значительно или частично ограничить питание в ресторанах, а 25% — расходы на культурные развлечения и путешествия.

Каждый четвертый респондент уже приступил к экономии, чтобы покрыть возросшие затраты на электроэнергию в отопительный сезон, еще 35% планируют это сделать. Три четверти респондентов обеспокоены влиянием инфляции на бюджет домохозяйств.

«Инфляция бьет по домохозяйствам с низкими доходами, у которых мало сбережений, если они вообще есть. Эта категория уже сейчас вынуждена ограничивать свои расходы или искать другие источники дохода. Те, кто только планирует экономить, относятся к домохозяйствам с более высокими заработками», — резюмировала главный экономист Райффайзенбанка Елена Горска.

Источник: novinky.cz