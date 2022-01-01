Ночной пожар в производственном цехе под Прагой нанес ущерб на 20 миллионов крон

Пожар вспыхнул в три часа ночи в производственном цехе в Храштянах. По словам пресс-секретаря пожарной службы Владимиры Керековой, пламя распространилось и на потолочную конструкцию здания.
На место выехали 10 профессиональных и добровольных пожарных команд.
«На заводе железобетонных изделий произошел пожар», — сообщила пресс-секретарь, добавив, что он был локализован 23 сентября около 6 утра.
По словам Керековой, сегодня на место приедут следователи, которые определят причину возгорания.
Источник: novinky.cz
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