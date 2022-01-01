Ночной пожар в производственном цехе под Прагой нанес ущерб на 20 миллионов крон

Масштабный пожар в производственном цеху был потушен утром в пятницу, 23 сентября, в Праге-Запад. В связи с большим количеством прибывших подразделений был объявлен 2-й уровень пожарной тревоги. Следователи предварительно оценили ущерб в 20 млн крон.

Пожар вспыхнул в три часа ночи в производственном цехе в Храштянах. По словам пресс-секретаря пожарной службы Владимиры Керековой, пламя распространилось и на потолочную конструкцию здания.

На место выехали 10 профессиональных и добровольных пожарных команд.

«На заводе железобетонных изделий произошел пожар», — сообщила пресс-секретарь, добавив, что он был локализован 23 сентября около 6 утра.

По словам Керековой, сегодня на место приедут следователи, которые определят причину возгорания.

Источник: novinky.cz

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