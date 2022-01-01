Уверенность в экономике в Чехии находится на дне. Треть домохозяйств едва сводит концы с концами

Чехи смотрят в будущее с большим пессимизмом. Доверие к экономике является самым низким за всю историю измерений. По данным Чешского статистического управления, почти треть домохозяйств едва сводит концы с концами.

Уверенность в чешской экономике в сентябре продолжила снижаться, упав на 4 пункта в месячном исчислении, до значения 90,1. Более пессимистично настроены предприниматели и потребители, для которых доверие к экономике упало до самого низкого значения с момента первого измерения в январе 2003 года — до 72,7 балла.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 26 сентября на сайте Чешского статистического управления (ČSÚ).

Среди бизнеса уверенность в экономике упала на 4 пункта по сравнению с августом, до 93,6, а среди потребителей — на 4,4 пункта.

«Потребительский пессимизм в сентябре значительно усилился. Число респондентов, опасающихся ухудшения общей экономической ситуации, собственного финансового положения, роста безработицы и дальнейшего роста цен в ближайшие 12 месяцев, увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем», — сообщила Анастасия Неясова из отдела экономических исследований ČSÚ.

Она добавила, что почти треть домохозяйств также заявляют, что едва сводят концы с концами. Однако, по данным ČSÚ, немного уменьшилось число респондентов, которые хуже оценивают свое текущее финансовое положение по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

В сфере бизнеса доверие к экономике снизилось в промышленности, отдельных сферах услуг и торговле. После значительного падения в августе в строительной отрасли, наоборот, показатель немного вырос.

По словам Йиржи Обста, начальника отдела экономических исследований ČSÚ, на уверенность компаний в последние месяцы существенно повлияла неопределенность дальнейшего экономического развития. В промышленности многие предприятия ожидают снижения своего производства в ближайшие три месяца. Строительные компании и предприниматели в сфере услуг также ожидают падения спроса. «Это наряду со снижением уверенности в бизнес-секторе соответствует негативным настроениям потребителей, которые в сентябре достигли рекордного уровня», — добавил Обст.

«В целом сегодняшние результаты говорят о том, что экономика переживает замедление, которое не является столь драматичным, как во время американского финансового кризиса. Но на этот раз оно связано со значительной инфляцией и падением покупательной способности домохозяйств», — прокомментировали Петр Дуфек, главный экономист Banky Creditas. Единственным позитивным моментом он назвал падение инфляционных ожиданий среди компаний.

Ян Хадрава, директор по стратегическому консалтингу PwC, считает, что опасения по поводу высоких цен на энергоносители уже в полной мере проявились среди домохозяйств и бизнеса. «Мы видим, что текущие цены на энергоносители вызовут реальные трудности для ряда компаний, что может привести к остановке их производства и увольнениям в ближайшие кварталы», — сказал он.

Доверие к чешской экономике среди промышленных предприятий снизилось на 3,3 пункта в месячном исчислении, до 93,6. В сфере торговли индикатор доверия снизился на 2,5 пункта, до 92,7, а в отдельных секторах услуг, включая финансовый сектор, на 5,3 пункта, до 92 пунктов.

Напротив, доверие предпринимателей к строительной отрасли выросло на 1,2 пункта, до 111,4 пункта, по сравнению с августом. Согласно статистике, строительные компании ожидают увеличения количества сотрудников в следующие три месяца. Кроме того, по сравнению с предыдущим месяцем наблюдается значительное уменьшение количества тех, кто ожидает дальнейшего роста цен на работу. Тем не менее ожидания дальнейшего роста цен по-прежнему велики, добавили статистики.

Источник: seznamzpravy.cz