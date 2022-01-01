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Экономика
Поставщики энергии в Чехии стали включать скидки в залоговые фактуры

Поставщики энергии в Чехии стали включать скидки в залоговые фактуры

Партнер рубрики:
Kochy
27 сентября
19:01
584
Поставщики энергии уже начали учитывать вклад государства в виде так называемого энергосберегающего тарифа. Поставщики включают скидку для клиентов в авансовые фактуры, тем самым уменьшая сумму платежа. Многие уже заметили это в счетах-фактурах за октябрь.

Поставщики энергии в Чехии стали включать скидки в залоговые фактуры

Это следует из заявления поставщиков электроэнергии, сделанного 27 сентября. В этом году домохозяйства получат скидку за счет энергосберегающего тарифа на основании договора купли-продажи электроэнергии, которая составит в общей сложности 2000 или 3500 крон в зависимости от потребления. В следующем году энергосберегающий тариф в утвержденном виде уже применяться не будет, так как правительство установило предельные цены на электроэнергию и газ. 

Домохозяйства с более низким потреблением получат 3500 крон, а с более высоким  – 2000 крон. Причина в том, что государство также отказывается от платы за возобновляемые источники, которая составляет 599 крон за каждый мегаватт-час электроэнергии для домашних хозяйств и компаний. Так, например, домохозяйство с годовым потреблением в 3 МВт·ч сэкономит на оплате 1797 крон, а домохозяйство с потреблением в 10 МВт·ч — уже 5999 крон. В то же время с октября этого года до конца 2023 года для клиентов отменяется плата за возобновляемые источники. 

Например, Pražská energetika (PRE) уже зачислила клиентам соответствующие суммы на индивидуальные счета. Клиенты могут это увидеть после входа в приложение Moje PRE. «Реально это выглядит так, будто заказчик заплатил нам такую сумму. Большинство наших клиентов используют тариф D02d, электричество они тратят на освещение, воду не греют. Для них скидка составляет 3500 крон, и она будет действовать только с октября», — заявил ЧТК пресс-секретарь PRE Карел Ганзелка. 

ČEZ также планирует внести свой вклад в авансы с октября, чтобы люди могли как можно скорее получить государственную помощь. «Все будет происходить автоматически, клиентам не придется предпринимать какие-либо действия. Если скидка выше октябрьского аванса, мы уменьшим аванс на оставшуюся сумму в ноябре или декабре», — рассказал пресс-секретарь ČEZ Роман Газдик. Клиенту не нужно корректировать сумму аванса, она будет уменьшена автоматически. В случае инкассо ČEZ автоматически запросит уменьшенную сумму. 

Innogy готовит вклад в авансы за октябрь. Государственный вклад уже был учтен Pražská plynárenská. E.ON также будет учитывать энергосберегающий тариф в авансовых платежах или выставляемых счетах.  

«Мы также можем зачесть это в дебиторскую задолженность, — отметила пресс-секретарь E.ON Мартина Славикова. — Мы будем автоматически вычитать государственный взнос. Мы уже учли его для клиентов, поэтому в приложении Energie24 они могут видеть авансы на следующие месяцы, уменьшенные на соответствующий госвзнос. При этом мы рекомендуем клиентам не менять долгосрочные установленные авансы». 

Тариф

Размер скидки

Sazba D01d

3500 Kč

Sazba D02d*

3500 Kč

Sazba D25d

3500 Kč

Sazba D26d

2000 Kč

Sazba D35d

2000 Kč

Sazba D45d

2000 Kč

Sazba D56d

2000 Kč

Sazba D57d

2000 Kč

*самый распространенный тариф в Чехии

Источник: ceskenoviny.cz



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