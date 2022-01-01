Поставщики энергии в Чехии стали включать скидки за энергосберегающий тариф в залоговые фактуры

Поставщики энергии уже начали учитывать вклад государства в потребителей посредством так называемого энергосберегающего тарифа. Поставщики обычно включают скидку для клиентов в ближайшие авансовые фактуры, тем самым сумма уменьшается. Многие уже заметили это в счетах-фактурах за октябрь.

Это следует из сегодняшнего заявления поставщиков электроэнергии. В этом году домохозяйства получат скидку за счет энергосберегающего тарифа на основании договора купли-продажи электроэнергии, которая составит в общей сложности 2000 или 3500 крон в зависимости от потребления. Однако в следующем году энергосберегающий тариф в утвержденном виде уже не будет применяться, так как правительство установило предельные цены на электроэнергию и газ.

Домохозяйства с более низким потреблением получат взнос в размере 3500 крон, а домохозяйства с более высоким потреблением – 2000 крон. Причина в том, что государство также отказывается от платы за возобновляемые источники, которая составляет 599 крон за каждый мегаватт-час электроэнергии для домашних хозяйств и компаний. Так, например, домохозяйство с годовым потреблением в три мегаватт-часа сэкономит на оплате 1797 крон, а домохозяйство с потреблением в десять МВтч - уже 5999 крон. В то же время с октября этого года до конца 2023 года для клиентов отменяется плата за возобновляемые источники.

Например, Pražská energetika (PRE) уже зачислила клиентам соответствующие суммы со сберегательного тарифа на индивидуальные счета клиентов. Клиенты могут это увидеть после входа в приложение Moje PRE. «Реально это выглядит так, как будто заказчик заплатил нам эту сумму. Большинство наших клиентов имеют тариф D02d, светят только электричеством, воду не греют. Для них скидка составляет 3500 крон и она будет действовать только с октября», — заявил сегодня ЧТК пресс-секретарь PRE Карел Ганзелка.

ČEZ также планирует внести свой вклад в авансы с октября, чтобы люди могли как можно скорее получить государственную помощь. "Все будет происходить автоматически, клиентам не придется ничего просить или предпринимать какие-либо действия. Если скидка выше октябрьского аванса, мы уменьшим аванс на оставшуюся сумму в ноябре или декабре», - сказал пресс-секретарь ČEZ Роман Газдик. Клиенту не нужно корректировать сумму аванса, она будет уменьшена автоматически. Если у него есть прямой дебет или SIPO, ČEZ автоматически запросит уменьшенную сумму.

Innogy также прогнозирует вклад в авансы за октябрь. Вклад уже был учтен Pražská plynárenská. «Чаще всего для выплаты предписанных авансов или для выплаты старых долгов», — сказал пресс-секретарь Мирослав Вранек.

E.ON также будет учитывать накопительный тариф в авансовых платежах или счетах.

«Мы также можем зачесть это в дебиторскую задолженность», — заявила сегодня пресс-секретарь Мартина Славикова. «Мы будем автоматически вычитать госвзнос. Мы уже учли его для клиентов в их клиентских счетах, поэтому в приложении Energie24 они уже могут видеть авансы на следующие месяцы, уменьшенные на соответствующий госвзнос. При этом мы рекомендуем всем клиентам не менять долгосрочные установленные авансы», — добавила Славикова.

Тариф Размер скидки Sazba D01d 3500 Kč Sazba D02d* 3500 Kč Sazba D25d 3500 Kč Sazba D26d 2000 Kč Sazba D35d 2000 Kč Sazba D45d 2000 Kč Sazba D56d 2000 Kč Sazba D57d 2000 Kč

* самый распространенный тариф в Чехии

Источник: ceskenoviny.cz