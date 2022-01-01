Бензин в Чехии сейчас самый дешевый с начала войны в Украины

​Бензин в Чехии сейчас стоит в среднем 37,56 кроны за литр. Подешевело и дизельное топливо: его средняя цена 43,01 кроны за литр является самой низкой за последние пять недель. Об этом свидетельствуют данные компании CCS, которая отслеживает цены.

Цены на топливо в Чехии плавно снижаются с начала июля.

Литр самого продаваемого бензина Natural 95 за последнюю неделю подешевел почти на 80 геллеров. Средняя цена дизельного топлива за тот же период снизилась на 96 геллеров.

Несмотря на это, бензин примерно на 3,50 кроны дороже, чем год назад. В конце сентября прошлого года автомобилисты платили за дизельное топливо на 11 крон меньше, чем сейчас.

Самое дешевое топливо заправляют водители в Южночешском крае, где литр бензина стоит в среднем 36,83 кроны. Дизель там продают в среднем за 42,17 кроны.

И наоборот, самое дорогое топливо предлагают заправочные станции в Праге, где литр бензина стоит в среднем 38,12 кроны. Автомобилисты в мегаполисе заправляют дизель по 43,65 кроны за литр.

Августовские проверки маржи розничных продавцов показали значительное падение цен на дизельное топливо, где маржа приблизилась к среднему показателю прошлого года в 3,60 кроны за литр, сообщило на прошлой неделе Министерство финансов.

Для самого продаваемого бензина Natural 95 маржа также снизилась в прошлом месяце, но снижение было не таким значительным, и текущие 4,80 кроны за литр по-прежнему намного выше прошлогодних значений.

Помимо контроля над маржой, правительство приняло и другие меры в связи с ростом цен на топливо, который начался на рубеже февраля и марта после российского вторжения в Украину.

Было принято решение об отмене обязательного подмешивания биокомпонентов в топливо и об отмене дорожного налога для легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовиков до 12 тонн.

С начала июня на четыре месяца был снижен потребительский налог на бензин и дизельное топливо на 1,50 кроны за литр. Это снижение будет действовать для дизельного топлива до конца следующего года.

Источник: novinky.cz

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