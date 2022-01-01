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Глава Нацбанка Чехии: Не исключено, что осенью инфляция достигнет 20%

Глава Нацбанка Чехии: Не исключено, что осенью инфляция достигнет 20%

Партнер рубрики:
Kochy
29 сентября
19:50
445
На своем втором заседании по денежно-кредитной политике в новом составе Банковский совет Чешского национального банка оставил процентные ставки без изменений. Базовая процентная ставка остается на уровне 7%, что является самым высоким показателем с 1999 года.

Глава Нацбанка Чехии: Не исключено, что осенью инфляция достигнет 20%

В четверг, 29 сентября, Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) оставил базовую процентную ставку на уровне 7%. Совет обсудил ставки во второй раз после смены состава: теперь во главе банка находится Алеш Михл, противник их повышения.

Пять членов правления банка проголосовали за решение оставить ставки без изменений, двое проголосовали за повышение на четверть процентного пункта. Глава ЧНБ Алеш Михл подчеркнул на пресс-конференции, что на заседании не было сказано ни слова о возможном снижении ставок.

Ставки во второй раз остались без изменений после семи последовательных повышений более чем на 0,25 процентного пункта. Банковский совет ЧНБ впервые в своем новом составе принял решение о ставках в начале прошлого месяца.

С начала июля в совете появилось три новых члена, а пост управляющего занял Михл, который, даже будучи рядовым членом совета, всегда голосовал против повышения ставок.

Процентные ставки по банковским депозитам и кредитам зависят от ставок Центрального банка. Более высокие процентные ставки делают кредиты более дорогими.

То, что ставки остались на прежнем уровне, не стало неожиданностью. Накануне заседания аналитики единодушно ожидали стабильности, чему способствовали комментарии членов правления банка, а также последние показатели инфляции.

В годовом исчислении инфляция снизилась с 17,5% в июле до 17,2% в августе. Центральный банк ожидал значительно более высоких темпов роста цен в оба месяца. Динамика цен в месячном исчислении также снижается после сезонной корректировки четвертый месяц подряд. Однако на пресс-конференции Михл признал, что осенью инфляция может достичь 20%. 

Источник: seznamzpravy.cz



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