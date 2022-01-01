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Глава Нацбанка Чехии: Не исключено, что осенью инфляция достигнет уровня 20 процентов

Глава Нацбанка Чехии: Не исключено, что осенью инфляция достигнет уровня 20 процентов

Партнер рубрики:
Kochy
29 сентября
19:50
241
На своем втором заседании по денежно-кредитной политике в новом составе Чешский национальный банк (ЧНБ) оставил процентные ставки без изменений. Базовая процентная ставка остается на уровне 7%, что является самым высоким показателем с 1999 года.

Глава Нацбанка Чехии: Не исключено, что осенью инфляция достигнет уровня 20 процентов

В четверг Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) оставил базовую процентную ставку на уровне 7%. Банковский совет обсудил ставки во второй раз после смены персонала во главе с новым управляющим Алешем Михлом, который является противником их повышения.

Пять членов правления банка проголосовали за решение оставить ставки без изменений, двое проголосовали за повышение на четверть процентного пункта. Глава ЧНБ Алеш Михл подчеркнул на пресс-конференции после заседания совета, что на заседании в четверг не было сказано ни слова о возможном снижении ставок.

Это был второй раз, когда ставки оставались без изменений после семи последовательных чрезмерных повышений ставок более чем на 0,25 процентного пункта. Банковский совет ЧНБ впервые в своем новом составе принял решение о ставках в начале прошлого месяца.

С начала июля в совете появилось три новых члена, а пост губернатора занял Михл, который, даже будучи «рядовым» членом совета, всегда голосовал против их повышения в текущем цикле процентной ставки. увеличивается.

Процентные ставки по банковским депозитам и кредитам зависят от ставок центрального банка. Более высокие процентные ставки делают более дорогими кредиты для инвестиций и операций для предприятий и более дорогими жилищными кредитами для домашних хозяйств.

Неудивительно для финансового рынка, любое изменение текущей ставки маловероятно. Аналитики единодушно ожидали стабильности, чему способствовали комментарии членов правления банка в последние недели, а также, вероятно, последние изменения инфляции.

В годовом исчислении инфляция снизилась с 17,5% в июле до 17,2% в августе. В то же время центральный банк ожидал значительно более высоких темпов роста в оба месяца. Динамика цен в месячном исчислении также снижается после сезонной корректировки четвертый месяц подряд. Однако на пресс-конференции губернатор Михл признал в своем выступлении, что осенью инфляция может достичь значений около 20 процентов. 

«Темпы повышения цен в сентябре должны соответствовать аналогичным намерениям, поэтому нет оснований для резкого повышения ставок. Поскольку итоги сессии в четверг соответствуют ожиданиям, крона почти не реагирует на них и остается на уровне 24,67 крон/евро и 25,40 крон/доллар США», – прокомментировал итоги сессии аналитик Томаш Вольф из Citfin.

«Учитывая позицию нового совета директоров CNB относительно характера инфляции в Чехии, его решение в четверг можно оценить как логичное. Существующая пятерка большинства банкиров не скрывает своего скептического отношения к эффективности процентных ставок в текущих условиях, а с учетом инфляционной статистики и ожидаемого охлаждения экономики было очевидно, что повода для изменений не будет», - объясняет Вит Градил, главный экономист Cyrrus.

Источник: seznamzpravy.cz



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