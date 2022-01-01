Ремонт Баррандовского моста в Праге все больше затягивается

​Завершение первого этапа реконструкции Баррандовского моста в Праге продлено еще на три недели. Водители смогут проехать через новый съезд со стороны Страконицкой и часть южного моста 22 октября. Строительная компания уже во второй раз просит о переносе сроков. Таким образом, завершение этой части строительства откладывается всего на два месяца.

Пока завершаются последние работы на рампе, строители продолжают асфальтировать дорогу на южной части моста. Строителям моста требуется еще три недели, чтобы завершить текущий этап ремонта. По их словам, техническое состояние моста не соответствует документам, которые они получили до начала реконструкции.

«В результате был внесен ряд изменений в проектную документацию, и мы получили от заказчика указание внести их за рамки первоначального задания», — сказала Яна Машинова, пресс-секретарь компании Porr.

Проблема, однако, в том, что управляющий Баррандовским мостом, т. е. Администрация технических коммуникаций (TSK) Прага, не соглашается на продление срока завершения строительства. Он считает это нарушением контракта. «Начиная с 30 сентября 2022 года TSK Praha будет предъявлять все договорные требования о компенсации за несоблюдение сроков в соответствии с условиями договора», — заявила пресс-секретарь TSK Praha Барбора Лишкова.

По словам заместителя мэра Праги по транспорту Адама Шейнгерра (Praha Sobě), за первый день просрочки следует наложить штраф в размере пяти миллионов крон. Стороны будут обсуждать дальнейшие санкции.

Это уже второй перенос сроков завершения первой части ремонта. Реконструкция изначально должна была закончиться 2 сентября, но этого не произошло. "Задержка на данный момент составляет 27 дней, до 29 сентября. Мы сделаем все, чтобы сократить сроки», — заверил Шейнгерр.

Он не стал комментировать, является ли это очередным продлением сроков сдачи первой очереди строительства. С марта следующего года водители также столкнутся с дополнительными ограничениями — будет закрыт въезд из Баррандова, а также будет реконструирована вторая половина южного моста.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz