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Чехи стали стремительно беднеть. Наблюдается самый быстрый рост цен за последние 20 лет

Чехи стали стремительно беднеть. Наблюдается самый быстрый рост цен за последние 20 лет

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
30 сентября
14:42
280
В результате роста цен людям нужно все больше денег, чтобы поддерживать свой привычный образ жизни. Доходы чехов падают, а их сбережения быстрее иссякают.
Фото: Динамика роста цен в Чехии с 1997 по 2022 год

Чехи стали стремительно беднеть. Наблюдается самый быстрый рост цен за последние 20 лет

Во втором квартале 2022 года доходы чешских домохозяйств упали. Согласно Чешскому статистическому управлению, спад по сравнению с предыдущим кварталом составляет 1,2%, а по сравнению со вторым кварталом прошлого года — 8,1%. Напротив, реальное потребление домохозяйств на одного жителя увеличилось на 0,9% в годовом исчислении.

«Рост доходов отстает от высокой инфляции, и это означает только то, что реальные доходы домохозяйств падают быстрее всего с 2000 года», — комментирует Петр Дуфек, главный экономист Creditas.

По его словам, в результате высокой инфляции людям нужно больше денег для обеспечения своего привычного уровня жизни, что автоматически приводит к снижению сбережений.

«Сбережения домохозяйств снизились на 1,9 процентных пункта в квартальном исчислении и на 5,7 процентных пункта в годовом исчислении», — говорится в сообщении Чешского статистического управления.

 

Источник: seznamzpravy.cz

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