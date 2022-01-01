Чехи стали стремительно беднеть. Наблюдается самый быстрый рост цен за последние 20 лет

Во втором квартале 2022 года доходы чешских домохозяйств упали. Согласно Чешскому статистическому управлению, спад по сравнению с предыдущим кварталом составляет 1,2%, а по сравнению со вторым кварталом прошлого года — 8,1%. Напротив, реальное потребление домохозяйств на одного жителя увеличилось на 0,9% в годовом исчислении.
«Рост доходов отстает от высокой инфляции, и это означает только то, что реальные доходы домохозяйств падают быстрее всего с 2000 года», — комментирует Петр Дуфек, главный экономист Creditas.
По его словам, в результате высокой инфляции людям нужно больше денег для обеспечения своего привычного уровня жизни, что автоматически приводит к снижению сбережений.
«Сбережения домохозяйств снизились на 1,9 процентных пункта в квартальном исчислении и на 5,7 процентных пункта в годовом исчислении», — говорится в сообщении Чешского статистического управления.
Источник: seznamzpravy.cz
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