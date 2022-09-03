Экономика в Чехии выросла на 3,7%

Согласно обновленным данным Чешского статистического управления (ČSÚ), во втором квартале этого года чешская экономика выросла на 3,7% в годовом исчислении. По сравнению с предыдущим кварталом валовой внутренний продукт (ВВП) был выше на 0,5%. Результаты не изменились по сравнению с предыдущей оценкой конца августа, сообщил ČSÚ.

Согласно более ранним заявлениям статистиков, рост ВВП в годовом исчислении в основном был обеспечен расходами на конечное потребление государственных учреждений и формирование валового капитала. Аналитики подчеркивают, что годом ранее действовали правительственные меры против распространения коронавируса.

В отчете ČSÚ добавило, что с учетом сезонных колебаний доходы домохозяйств упали на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 8,1% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Реальное потребление домохозяйств на душу населения не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом и выросло на 0,9% в годовом исчислении.

Источник: novinky.cz

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