Экономика в Чехии выросла на 3,7 процента

Согласно более ранним заявлениям статистиков, рост ВВП в годовом исчислении в основном был обеспечен расходами на конечное потребление государственных учреждений и расходами на формирование валового капитала. Аналитики тогда обратили внимание на то, что годовые данные за второй квартал влияют на сравнение с 2021 годом, когда действовали правительственные меры против распространения коронавируса.
В отчете ČSÚ добавило, что, согласно данным с учетом сезонных колебаний, доходы домохозяйств упали на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 8,1% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Реальное потребление домохозяйств на душу населения не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом и выросло на 0,9 процента в годовом исчислении.
Источник: novinky.cz
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