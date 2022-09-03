Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Экономика в Чехии выросла на 3,7 процента

Экономика в Чехии выросла на 3,7 процента

Партнер рубрики:
Kochy
01 октября
08:53
235
Согласно обновленным данным Чешского статистического управления (ČSÚ), во втором квартале этого года чешская экономика выросла на 3,7% в годовом исчислении. По сравнению с предыдущим кварталом валовой внутренний продукт (ВВП) был выше на 0,5 процента. Результаты не изменились по сравнению с предыдущей оценкой конца августа, сообщил ČSÚ.

Экономика в Чехии выросла на 3,7 процента

Согласно более ранним заявлениям статистиков, рост ВВП в годовом исчислении в основном был обеспечен расходами на конечное потребление государственных учреждений и расходами на формирование валового капитала. Аналитики тогда обратили внимание на то, что годовые данные за второй квартал влияют на сравнение с 2021 годом, когда действовали правительственные меры против распространения коронавируса.

В отчете ČSÚ добавило, что, согласно данным с учетом сезонных колебаний, доходы домохозяйств упали на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 8,1% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Реальное потребление домохозяйств на душу населения не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом и выросло на 0,9 процента в годовом исчислении.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
30 сентября
14:42
1408
Экономика
Чехи стали стремительно беднеть. Наблюдается самый быстрый рост цен за последние 20 лет
Assets
26 сентября
12:13
3269
Экономика
Уверенность в экономике в Чехии находится на дне. Треть домохозяйств едва сводит концы с концами
Assets
19 сентября
20:12
1612
Экономика
Чехия откроет новое представительство на востоке Украины для реализации военных заказов
Assets
01 сентября
12:30
862
Общество
Центр изучения общественного мнения: Все больше чехов ожидают ухудшения материального положения
Последние новости:
Assets
01 октября
09:23
718
Общество
«Мы им нужны»: как российская пропаганда использует демонстрации в Чехии
Assets
30 сентября
17:43
1246
Политика
Земан обвиняет Путина в воровстве. Чехия не признает референдумы
Assets
30 сентября
15:18
1729
Политика
Президентские выборы в Чехии: Бабиш теряет позиции, лидирует Петр Павел
Assets
30 сентября
14:42
1408
Экономика
Чехи стали стремительно беднеть. Наблюдается самый быстрый рост цен за последние 20 лет
Assets
30 сентября
13:07
1884
Культура
22 бесплатных мероприятия в Праге в октябре 2022 года. Фестивали, экскурсии и фильмы
Assets
30 сентября
13:55
601
Общество
Более половины чехов не понимают, как связаться с госорганами онлайн
Assets
30 сентября
09:09
559
Экономика
Ремонт Баррандовского моста в Праге затягивается
Assets
29 сентября
19:50
985
Экономика
Глава Нацбанка Чехии: Не исключено, что осенью инфляция достигнет 20%
Assets
29 сентября
15:15
1447
Общество
Выжить любой ценой: В Праге выставили обломки украинских гражданских авто, которые побывали под обстрелами
Assets
29 сентября
15:07
712
Экономика
США предоставят Чехии 2,7 млрд крон на модернизацию армии


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы