Государственный сектор в Чехии не может финансироваться за счет текущих доходов. Налоги придется увеличить.

​По мнению экспертов, текущие доходы госбюджета не могут финансировать государственный сектор. Таким образом, доходная часть бюджета должна увеличиться. Например, может увеличиться налог на недвижимость.

Проект государственного бюджета на следующий год, утвержденный правительством, предусматривает дефицит в размере 295 миллиардов крон. «Следующий год будет четвертый год подряд, когда у нас будет дефицит, подобный в странах, с которыми мы никогда не хотели себя сравнивать», — сказал Моймир Гампл, председатель Национального совета по бюджету и член NERV в Чехии.

По его словам, эти государства расположены на южной оси еврозоны, как и Греция.

«Сейчас наш дефицит находится на их уровне. Мы сильно отстали от таких стран, как Швеция, Дания, Люксембург», — называет он государства, с которыми раньше сравнивали Чехию.

В прошлом году госбюджет закончился с дефицитом в 420 миллиардов крон, бюджет этого года изначально был утвержден с дефицитом в 280 миллиардов, но обсуждаемая парламентом поправка увеличивает дефицит до 330 миллиардов.

По словам Гампла, государственный сектор не может финансироваться за счет существующих доходов. «Однако это не означает, что мы не должны работать и с расходной частью бюджета», - добавил он.

«Налоги должны расти. Среди них налогообложение капитала, налогообложение имущества, потому что оно полностью упразднено. Налоги здесь платят в основном работники и пенсионеры», — сказал председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула.

Однако он добавил, что несправедливо повышать налоги для группы жителей с низкими доходами, которые и так уже сводят концы с концами.

По словам социолога и члена NERV Даниэля Прокопа, налоговые поступления должны вернуться к уровню до 2020 года. «У нас есть лазейки в налогообложении алкоголя. У нас самая большая разница между налогообложением самозанятых и наемных работников. У нас низкие налоги на недвижимость. Мы должны пересмотреть некоторые фиксированные ставки», — описывает он.

Но есть и другие места, где можно сэкономить. По словам Хэмпла, одной из возможностей является ранее обсуждавшаяся отмена государственной поддержки строительных сбережений. «Есть также соображения об отмене таких учреждений, как Чешский экспортный банк, в котором выделено семь миллиардов крон, и о другом увеличении стоимости пенсий», — сказал Гэмпл.

По его словам, проблема в том, что в Чехии накапливается несоответствие между доходами и расходами в бюджете, к которому в чрезвычайные моменты добавляются дополнительные чрезвычайные расходы. «Без изменения налогов мы не вернемся к равновесию и не сможем исправить структурный дефицит», — говорит Хэмпл.

В настоящее время, по словам Стршедулы, фиксируются ошибки предыдущего и нынешнего правительств, которые повлияли на экономику Чехии и угрожают домохозяйствам и компаниям. «Они вычитают огромные средства из статей доходов, это уже более 250 миллиардов, и сейчас правительство готовит другие законы, которые увеличат эту сумму еще 60 миллиардов крон», — говорит Стршедула.

По словам министра финансов Станюры, самым большим изменением по сравнению с первоначальным предложением, которое предполагало дефицит в 270 миллиардов крон, являются расходы на установление максимальных цен на электроэнергию и газ.

По словам Гэмпла, разница в дефиците оправдана, если она помогает бизнесу, людям и решает кризисную ситуацию.

По словам Станюры, расходы на энергетическую помощь должны покрывать доходы от налога на сверхприбыль и сборы с доходов от продажи электроэнергии сверх потолка цен, утвержденного Еврокомиссией.

По словам социолога Дниэля Прокопа, ограничение цен это хорошо, но эта мера никогда не сможет помочь всем одинаково и как минимум для 20% семей является бесполезной.

Высокие расходы вызваны в том числе и неравномерностью энергопомощи. «Это больше помогает домохозяйствам с более высокими доходами. У нас огромные затраты на эти меры, и ни один из этих столпов не нацелен на тех, кто в этом нуждается. Пособие на жилье и т. д. мало по сравнению с тем, о чем мы говорим», — говорит Прокоп.

Правительство установило “потолок” цен на уровне 6 крон за кВтч электроэнергии и 3 кроны за газ. Среди прочего, эта мера призвана предотвратить распространение проблем с оплатой счетов за электроэнергию на большую часть населения.

Кроме того, с Нового года малообеспеченным домохозяйствам должен помочь новый целевой экономичный тариф в дополнение к жилищному пособию.

Гэмпл также считает проблемой то, что чешское государство не знает, как распределчть. «И это проблема государственных финансов. Мы достигли состояния, когда ожидаем от государства очень быстрых и целенаправленных мер в кризисной ситуации, но оно не может делать это системно и не могло это сделать даже в период эпидемии ковида", - считает он.

В результате политики раздавали деньги или сокращали налоги по всем направлениям.

«В принципе, мы больше ничего не можем сделать быстро. Мы даже совмещаем эти меры. Таким образом мы планомерно увеличиваем дыру в государственном бюджете, к которой прибавляем расходы на различные меры в трудные времена», — добавляет Гэмпл.

Проект бюджета на следующий год предусматривает доходы в размере 1,928 трлн крон и расходы в размере 2,223 трлн крон.

Источник: seznamzpravy.cz