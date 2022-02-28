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У чешского Сбербанка застряло в России 700 миллионов крон. Банк уже попрощался с деньгами

У чешского Сбербанка застряло в России 700 миллионов крон. Банк уже попрощался с деньгами

Партнер рубрики:
Kochy
03 октября
13:34
125
Обанкротившийся Sberbank CZ имеет на счетах своего окончательного владельца в России в общей сложности 700 миллионов крон. Это российский государственный банк Сбербанк, который отказывается общаться с чешским арбитражным управляющим.

У чешского Сбербанка застряло в России 700 миллионов крон. Банк уже попрощался с деньгами

В случае с обанкротившимся банком Sberbank CZ уже ясно, какие деньги легко не дойдут до кредиторов банка. В частности, чешское банковское учреждение разместило у своего конечного владельца в России около 700 миллионов крон.

Чешский Sberbank CZ имел сотни миллионов крон на рублевом счете в России. «Этот счет использовался Sberbank CZ для торговли в рублях. Благодаря благоприятным условиям Sberbank CZ сохранил большую часть своих позиций в рублях на этом счете», — сообщила конкурсный управляющий по банкротству Sberbank CZ Йиржина Лужова. «Мы пока не рассчитываем на эти деньги. Кроме того, российская сторона с нами вообще не общается», — добавила она.

Но даже если бы у российской стороны была добрая воля, по словам Лужовой, не факт, что деньги из России дойдут до Чехии. Из-за финансовых санкций, наложенных на Москву, это, вероятно, было бы невозможно.

Хорошая новость для чешских кредиторов Сбербанка заключается в том, что упомянутые 700 миллионов крон, утонувшие в России, разорят их лишь в малой части. Основным источником денег для кредиторов станет запланированная продажа кредитного портфеля Сбербанка.

Балансовая стоимость кредитов банка составляет примерно 51 миллиард крон, и в оптимистичном сценарии сделка, то есть продажа этих кредитов, будет завершена к концу года. Первые деньги могут дойти до кредиторов в 2023 году.

В сентябре арбитражный управляющий уже предлагала другим банкам выкупить долги физических лиц, компаний или других учреждений перед Сбербанком.

Банкрот Sberbank CZ в цифрах

- десятки тысяч кредиторов

- общие обязательства 61,8 млрд чешских крон

- 43 000 кредитов с приблизительной балансовой стоимостью 51 миллиард чешских крон

- 3 800 должников из числа юридических лиц

- 31 500 заемщиков-физлиц (из них 13 300 ипотечных кредитов)

Источник: seznamzpravy.cz



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