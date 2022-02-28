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У чешского Сбербанка застряло в России 700 млн крон. Банк уже попрощался с деньгами

У чешского Сбербанка застряло в России 700 млн крон. Банк уже попрощался с деньгами

Партнер рубрики:
Kochy
03 октября
13:34
383
Обанкротившийся Sberbank CZ имеет на счетах своего конечного владельца в России в общей сложности 700 млн крон. Российский Сбербанк отказывается общаться с чешским арбитражным управляющим.

У чешского Сбербанка застряло в России 700 млн крон. Банк уже попрощался с деньгами

В случае с обанкротившимся банком Sberbank CZ уже ясно, какие деньги легко не дойдут до кредиторов. Чешское банковское учреждение разместило у своего конечного владельца в России около 700 млн крон.

Чешский Sberbank CZ держал сотни миллионов крон на рублевом счете в России. «Этот счет использовался Sberbank CZ для торговли в рублях. Благодаря благоприятным условиям Sberbank CZ сохранил большую часть своих позиций в рублях на этом счете, — сообщила конкурсный управляющий по банкротству Sberbank CZ Йиржина Лужова. — Мы пока не рассчитываем на эти деньги. Кроме того, российская сторона с нами вообще не общается».

Но даже если бы российская сторона проявляла добрую волю, по словам Лужовой, не факт, что деньги из России дошли бы до Чехии. Из-за финансовых санкций, наложенных на Москву, это, скорее всего, было бы невозможно.

Хорошая новость для чешских кредиторов Сбербанка заключается в том, что упомянутые 700 млн крон, застрявшие в России, не имеют решающего значения. Основным источником денег для кредиторов станет запланированная продажа кредитного портфеля Сбербанка.

Балансовая стоимость кредитов банка составляет примерно 51 млрд крон, и в оптимистичном сценарии продажа этих кредитов будет завершена к концу года. Первые деньги могут дойти до кредиторов в 2023 году.

В сентябре арбитражный управляющий уже предложила другим банкам выкупить долги физических лиц, компаний или прочих учреждений перед Сбербанком.

Банкрот Sberbank CZ в цифрах:

– десятки тысяч кредиторов;

– общие обязательства в 61,8 млрд чешских крон;

– 43 000 кредитов с приблизительной балансовой стоимостью 51 млрд чешских крон;

– 3 800 должников из числа юридических лиц;

– 31 500 заемщиков-физлиц (из них 13 300 ипотечных кредитов).

Источник: seznamzpravy.cz



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