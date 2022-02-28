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PRE предоставит скидку домохозяйствам, которые снизят потребление электроэнергии зимой

PRE предоставит скидку домохозяйствам, которые снизят потребление электроэнергии зимой

Партнер рубрики:
Kochy
03 октября
20:05
59
Pražská energetika (PRE) предоставит скидку домохозяйствам, которые снизят годовое потребление электроэнергии в зимний период. Таким образом, компания хочет мотивировать клиентов экономить. Специальная надбавка будет зачислена на счет клиента PRE, а затем вычтена из оплаты за электроэнергию в следующем счете.

PRE предоставит скидку домохозяйствам, которые снизят потребление электроэнергии зимой

Размер скидки зависит от тарифа и уровня достигнутой экономии, она будет варьироваться от 750 до 3000 крон, сказал пресс-секретарь PRE Карел Ганзелка.

PRE обслуживает около 700 000 домохозяйств, в основном в Праге. Домохозяйство, добившееся заметной экономии электроэнергии в предстоящий зимний отопительный сезон, получит скидку.

Условием является то, что клиент должен быть клиентом PRE в период с 1 октября 2021 г. по 1 июля 2023 г.

PRE будет выделять две группы потребителей в зависимости от тарифов на электроэнергию.Первая группа – это потребители с единым тарифом на электроэнергию, которые используют электроэнергию только для освещения или даже приготовления пищи, а также используют общие бытовые приборы, такие как стиральные, посудомоечные машины, холодильники или телевизоры. Вторая группа – это потребители с двойным тарифом, т.е. домохозяйства, использующие электроэнергию для нагрева воды или отопления.

Чтобы получить вознаграждение, клиенты должны сократить свое потребление в годовом исчислении по сравнению с периодом с 1 ноября 2021 года по 31 марта 2022 года. Домохозяйства с единой тарифной ставкой получат бонус в размере 750 крон, если они сэкономят 5% своей электроэнергии. Если они сэкономят не менее 10%, они получат 1500 крон от PRE. Домохозяйства с двойным тарифом получат бонус в размере 1500 крон, если они сэкономят не менее 10% в год, и бонус в размере 3000 крон, если они сэкономят более 20%.

Чтобы доказать экономию, клиент должен сам снять показания счетчика электроэнергии, сфотографировав его и загрузив в режиме онлайн в специальное приложение на сайте PRE.

Первая фотография электросчетчика должна быть сделана и отправлена ​​через сайт в начале отопительного сезона, а именно в период с 1 ноября 2022 года по 15 ноября 2022 года. Крайний срок изготовления и отправки второй фотографии – с 31 марта 2023 г. по 15 апреля 2023 г.

Например, innogy не планирует подобную программу, сказал пресс-секретарь Павел Грочал. Роман Газдик, представитель полугосударственной компании ČEZ, сказал, что компания в настоящее время готовит дальнейшие шаги для поощрения клиентов за экономию энергии, а также хочет мотивировать их к экономии. 

«Помимо государственной помощи, экономия средств является ключом к тому, чтобы справиться с этим отопительным сезоном. «Мы уже позволяем клиентам уменьшать свои авансовые платежи и тем самым сокращать семейный бюджет, если они на какое-то время сократят свое потребление и введут самовычет», — сказал Газдик.

Источник: novinky.cz



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