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Рената Келлнерова возглавила рейтинг самых богатых чехов по версии Forbes

Рената Келлнерова возглавила рейтинг самых богатых чехов по версии Forbes

Партнер рубрики:
Kochy
05 октября
09:22
291
Список самых богатых чехов, составленный журналом Forbes, возглавила наследница погибшего владельца группы PPF Рената Келлнерова с активами на сумму более 385 миллиардов крон. По данным журнала, состояние топ-100 самых богатых чехов увеличилось на 463 миллиарда — до 2,103 триллиона крон в годовом исчислении.

Рената Келлнерова возглавила рейтинг самых богатых чехов по версии Forbes

Вторым в рейтинге является владелец компании KKCG Карел Комарек с активами на сумму более 190 миллиардов крон, а третьим — Радован Витек, чей портфель сделок с недвижимостью составляет более 143 миллиардов крон.

Даниэль Кршетинский также входит в первую пятерку с активами на сумму более 118 миллиардов крон. Андрей Бабиш занимает пятое место в рейтинге, чьи активы превышают 107 миллиардов крон.

В рейтинг также вошли владелец Sev.en Energy Павел Тыкач (активы 84 миллиарда крон), основатель интернет-магазина Alza Алеш Заворал (81 миллиард крон), совладелец софтверной компании Avast Павел Баудиш (54 миллиарда крон), один из основателей Penta Марек Доспива (36 миллиардов крон). Замыкает первую десятку один из основателей Avast Эдуард Кучера (32 миллиарда крон).

Среди 100 богатейших людей семь новичков. Нижним пределом для включения в рейтинг 100 самых богатых чехов были активы на сумму 3,1 миллиарда крон.

Источник: novinky.cz

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