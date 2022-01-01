Петр Павел собрал больше всего денег на предвыборную кампанию

Генерал Петр Павел получил самые большие пожертвования от спонсоров на президентскую кампанию. Это следует из данных его прозрачного счета, которые изучил портал Seznam Zpravy.

Кандидаты в президенты уже сняли со своих публичных счетов десятки миллионов крон. В основном они используют их для рекламы в социальных сетях, рекламных материалов или покрытия расходов, связанных со сбором подписей.

Первый тур президентских выборов начнется ровно через 100 дней — 13 января 2023 года.

Суммы числятся на счету Петра Павла с июля этого года. К началу октября он получил более 16 миллионов крон. Помимо мелких спонсоров, присылавших тысячи крон, были и предприниматели, которые перечислили крупные суммы.

Например, Мартин Воганка — основатель и генеральный директор компании Eurowag — отправил Павлову полтора миллиона крон. Мартин Хайек, партнер и со-генеральный директор Livesport, отправил Павлову миллион крон. Пятьсот тысяч крон ему прислал основатель интернет-магазина Mall.cz Ондржей Фрыц или совладелец компании-разработчика программного обеспечения Y Soft Вацлав Мучна.

Петр Павел потратил более 9 миллионов крон, например, на изготовление печатной продукции, сбор подписей, плакатов, маркетинг или рекламу в социальных сетях. Павел планирует использовать весь лимит в сорок миллионов крон на президентскую кампанию

«Если нам удастся собрать достаточно пожертвований, мы планируем использовать весь лимит на избирательную кампанию, то есть 40 миллионов крон на первый тур и 10 миллионов на второй. Кампания финансируется за счет пожертвований сторонников, зарегистрированных на прозрачном счете. Я приму максимум 3 миллиона крон от одного бизнесмена, чтобы оставаться независимым», — написал Павел в заявлении для Seznam Zprávy.

Павел также добавил, что у него есть ряд критериев, от каких компаний или людей он не хочет принимать пожертвования, например, компании, которые сотрудничают с государством.

Бывший ректор Университета Менделя в Брно Дануше Нерудова пока сняла с прозрачного счета менее шести миллионов крон. Больше всего денег — 2 миллиона — она получила от компании Inexad, которая управляет, например, филиалом магазина игрушек Hamley’s в Праге или несколькими модными магазинами.

«Вся моя компания управляется женщинами, поэтому мы хотели поддержать женщину-кандидата. Это мировая тенденция», — пояснил руководитель компании Павел Чмелик. Нерудова получила полмиллиона крон от предпринимателя Александры Кала, основательницы сети магазинов Profimed. На данный момент бывший ректор потратила более двух миллионов крон.

Как и Павел, Нерудова также рассчитывает использовать законный лимит для кампании. «Да, потому что во втором туре будет много теледебатов, которых я очень жду», — написала Нерудова Seznam Zprávy.

Свой прозрачный счет есть и у сенатора Павла Фишера, который официально подтвердил свой интерес к кандидатуре на этой неделе в понедельник. По состоянию на 4 октября на его счету было более двухсот тысяч крон. Самую крупную сумму - 200 тысяч - прислал Ладислав Фактор, музыкант, предприниматель и основатель Радио Faktor, он же сенатор. Расходов на счете пока нет.

Доходы кандидатов в президенты

Петр Павел - 16 000 000 +

Дануше Нерудова - 5 000 000 +

Павел Фишер - 200 000+

Карел Янечек - 13 000 000 +

Алена Витаскова - 900 000 +

Томаш Зима - 1 500 000 +

Йозеф Скала - 200 000 +

Источник: отчеты кандидатов по состоянию на 4 октября 2022 г.

Предприниматель, миллиардер и математик Карел Янечек отправил на свой счет более 13 миллионов крон и уже использовал большую часть из них.

Бывший глава Управления регулирования энергетики Алена Витаскова на данный момент собрала около 900 тысяч крон, более половины этих денег уже использовано. Ее спонсорами в основном являются компании, связанные с энергетикой, например, Gazoprojekt Czech, Elgas или Gascontrol.

Бывший ректор Томаш Зима пока накопил на своем счету полтора миллиона, бизнесмен Иржи Малуш прислал ему 500 тысяч. Зима уже потратил большую часть денег на разработку кампании, производство материалов или связи с общественностью.

У профсоюзного лидера Йозефа Стршедулы на счету 140 000 крон. Большая часть денег поступает от ассоциации «Вместе для людей», 50 000 крон прислал сам Стршедула.

Кандидат от коммунистов Йозеф Скала собрал десятки тысяч от небольших спонсоров, но отправил им часть денег обратно из-за невыполненных формальных требований. Его политическая партия прислала ему 35 тысяч крон. В начале октября на его прозрачном счету было 270 000 крон.

Движение ANO пока не объявило, кого отправит на выборы. Вице-президент и экс-министр Карел Гавличек написал Seznam Zprávám, что движение проявит себя в конце октября. Но уже заранее ясно, что если глава ANO Андрей Бабиш все-таки решит баллотироваться, деньги для него не будут проблемой. По многим рейтингам он входит в десятку самых богатых чехов. Так что он не будет зависеть от того, сколько люди смогут отправить ему на прозрачный счет.

Источник: seznamzpravy.cz