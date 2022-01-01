60% от чистой прибыли. Минфин предложил форму нового налога для банков

​Налог на сверхприбыль банков, который будет предложен Минфином, составит 60% от их чистой прибыли в течение трех лет. Таким образом министерство рассчитывает ежегодно собирать дополнительно около 25 млрд крон налогов.

Это решение принято 5 октября на встрече министра финансов Збынека Станюры (ODS) с руководством Чешской банковской ассоциации (ЧБА). Налог будет применяться к шести крупнейшим банкам. По информации ЧТК, это Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, UniCredit Bank, Moneta Money Bank и Raiffeisenbank. Министерство финансов представит окончательный проект налога на пресс-конференции днем 6 октября.

Для оценки будет взята база с 2018 по 2021 год — к среднему показателю добавится еще 20%. Входным параметром для лица, которое станет налогоплательщиком, станет чистый процентный доход в размере более 6 млрд крон в 2021 году.

«Это исключительный шаг для правого правительства, но мы живем в исключительные времена», — сказал ЧТК аналитик Purple Trading Петр Лайсек. По его словам, в краткосрочной перспективе введение чрезвычайного налога для банков станет эффективным решением для получения дополнительных ресурсов в трудные времена. В более долгосрочной перспективе введение чрезвычайного налогообложения может привести к ухудшению восприятия местной деловой среды. Он добавил, что это не отразится на структурном дефиците, который необходимо сократить.

Правительство рассматривает возможность ввести налог на сверхприбыль для банков в связи с энергетическим кризисом и ростом цен на электроэнергию и газ. Доход от налога можно было бы использовать для компенсации высоких цен на энергоносители. Станюра ранее говорил, что налог затронет энергетические компании, банки и нефтеперерабатывающие заводы. Согласно более ранней информации, следующий год может принести в бюджет около 70 млрд крон.

Несколько недель назад ЧНБ предложил поддержать экономику, что стало бы альтернативой налогу на сверхприбыль и принесло бы государству до 50 млрд крон. Предложения включали поддержку доступного жилья, финансирование Государственного фонда транспортной инфраструктуры (ГФИТ), помощь гражданам в покрытии финансовых обязательств, инвестиции в цифровизацию государства и сотрудничество с Национальным банком развития (НРБ).

«Банковский сектор был включен в предлагаемый налог на внеочередную прибыль в связи с высокой доходностью сектора не только по сравнению с предыдущим периодом, но и в международном сравнении. В настоящее время банки достигают таких высоких прибылей в результате неоднократного повышения базовой процентной ставки ЧНБ, что дает им благоприятные проценты по средствам, депонированным в центральном банке, в то время как они не переводят этот благоприятный процент в банковские продукты, которые предлагают своим клиентам», — отметил тогда Минфин.

Совокупная чистая прибыль банков в Чехии выросла в первом полугодии этого года более чем вдвое, на 23,6 млрд крон, и составила 54,61 млрд крон. Активы банков на конец июня составили 9,624 трлн крон, что на 1,1 трлн крон больше, чем на конец 2021 года.

Источник: seznamzpravy.cz

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