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60 процентов от чистой прибыли. Минфин предложил форму нового налога для банков.

60 процентов от чистой прибыли. Минфин предложил форму нового налога для банков.

Партнер рубрики:
Kochy
06 октября
08:18
87
​Налог на сверхприбыль банков, который будет предложен Минфином, составит 60% от их чистой прибыли сроком на три года. Таким образом, министерство рассчитывает ежегодно собирать дополнительно около 25 миллиардов крон налогов.

60 процентов от чистой прибыли. Минфин предложил форму нового налога для банков.

Это решение принято 5 октября на встрече министра финансов Збынека Станюры (ODS) с руководством Чешской банковской ассоциации (ЧБА). Налог будет применяться к шести крупнейшим банкам. По информации ЧТК, это должны быть Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, UniCredit Bank, Moneta Money Bank и Raiffeisenbank. Министерство финансов представит окончательный проект налога на пресс-конференции днем 6 октября.

База оценки для банков будет с 2018 по 2021 год — берется средний показатель и к нему добавляется еще 20%. Входным параметром для лица, которое станет налогоплательщиком, будет чистый процентный доход в размере более шести миллиардов крон в 2021 году.

«Это исключительный шаг для правого правительства, но мы живем в исключительные времена», — сказал ЧТК аналитик Purple Trading Петр Лайсек. По его словам, в краткосрочной перспективе введение чрезвычайного налога для банков является эффективным решением для получения дополнительных ресурсов в трудные времена. В более долгосрочной перспективе введение чрезвычайного налогообложения может привести к ухудшению восприятия местной деловой среды. Он добавил, что это налогообложение даже не отразится на структурном дефиците, который необходимо сократить.

Правительство рассматривает возможность введения налога на сверхприбыль для банков в связи с энергетическим кризисом и ростом цен на электроэнергию и газ. Доход от налога можно было бы использовать именно для компенсации высоких цен на энергоносители. Станюра ранее говорил о том, что налог затронет энергетические компании, банки и нефтеперерабатывающие заводы. Согласно более ранней информации, следующий год может принести в бюджет около 70 миллиардов крон. Для энергетических компаний и НПЗ ожидается введение налога по европейским требованиям.

Несколько недель назад ЧНБ предложил поддержать экономику, что стало бы альтернативой налогу на сверхприбыль и принесло бы государству до 50 миллиардов крон. Предложения включали поддержку доступного жилья, финансирование Государственного фонда транспортной инфраструктуры (ГФИТ), помощь гражданам в покрытии финансовых обязательств, инвестиции в цифровизацию государства и сотрудничество с Национальным банком развития (НРБ). 

«Банковский сектор был включен в предлагаемый налог на внеочередную прибыль в связи с высокой доходностью сектора не только по сравнению с предыдущим периодом, но и в международном сравнении. В настоящее время банки достигают таких высоких прибылей в результате неоднократного повышения базовой процентной ставки ЧНБ, что дает им благоприятные проценты по средствам, депонированным в центральном банке, в то время как они не переводят этот благоприятный процент в банковские продукты, которые они предлагают своим клиентам. Наоборот, ЧНБ предписывает эту повышенную базовую ставку повышению процентных ставок по ипотечным, бизнес- или потребительским кредитам домашних хозяйств и компаний», — ответил тогда Минфин.

Совокупная чистая прибыль банков в Чехии выросла в первом полугодии этого года более чем вдвое — на 23,6 млрд крон и составила 54,61 млрд крон. Активы банков на конец июня составили 9,624 трлн крон, что на 1,1 трлн крон больше, чем на конец 2021 г. 

Источник: seznamzpravy.cz



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