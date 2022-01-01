60 процентов от чистой прибыли. Минфин предложил форму нового налога для банков.

​Налог на сверхприбыль банков, который будет предложен Минфином, составит 60% от их чистой прибыли сроком на три года. Таким образом, министерство рассчитывает ежегодно собирать дополнительно около 25 миллиардов крон налогов.

Это решение принято 5 октября на встрече министра финансов Збынека Станюры (ODS) с руководством Чешской банковской ассоциации (ЧБА). Налог будет применяться к шести крупнейшим банкам. По информации ЧТК, это должны быть Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, UniCredit Bank, Moneta Money Bank и Raiffeisenbank. Министерство финансов представит окончательный проект налога на пресс-конференции днем 6 октября.

База оценки для банков будет с 2018 по 2021 год — берется средний показатель и к нему добавляется еще 20%. Входным параметром для лица, которое станет налогоплательщиком, будет чистый процентный доход в размере более шести миллиардов крон в 2021 году.

«Это исключительный шаг для правого правительства, но мы живем в исключительные времена», — сказал ЧТК аналитик Purple Trading Петр Лайсек. По его словам, в краткосрочной перспективе введение чрезвычайного налога для банков является эффективным решением для получения дополнительных ресурсов в трудные времена. В более долгосрочной перспективе введение чрезвычайного налогообложения может привести к ухудшению восприятия местной деловой среды. Он добавил, что это налогообложение даже не отразится на структурном дефиците, который необходимо сократить.

Правительство рассматривает возможность введения налога на сверхприбыль для банков в связи с энергетическим кризисом и ростом цен на электроэнергию и газ. Доход от налога можно было бы использовать именно для компенсации высоких цен на энергоносители. Станюра ранее говорил о том, что налог затронет энергетические компании, банки и нефтеперерабатывающие заводы. Согласно более ранней информации, следующий год может принести в бюджет около 70 миллиардов крон. Для энергетических компаний и НПЗ ожидается введение налога по европейским требованиям.

Несколько недель назад ЧНБ предложил поддержать экономику, что стало бы альтернативой налогу на сверхприбыль и принесло бы государству до 50 миллиардов крон. Предложения включали поддержку доступного жилья, финансирование Государственного фонда транспортной инфраструктуры (ГФИТ), помощь гражданам в покрытии финансовых обязательств, инвестиции в цифровизацию государства и сотрудничество с Национальным банком развития (НРБ).

«Банковский сектор был включен в предлагаемый налог на внеочередную прибыль в связи с высокой доходностью сектора не только по сравнению с предыдущим периодом, но и в международном сравнении. В настоящее время банки достигают таких высоких прибылей в результате неоднократного повышения базовой процентной ставки ЧНБ, что дает им благоприятные проценты по средствам, депонированным в центральном банке, в то время как они не переводят этот благоприятный процент в банковские продукты, которые они предлагают своим клиентам. Наоборот, ЧНБ предписывает эту повышенную базовую ставку повышению процентных ставок по ипотечным, бизнес- или потребительским кредитам домашних хозяйств и компаний», — ответил тогда Минфин.

Совокупная чистая прибыль банков в Чехии выросла в первом полугодии этого года более чем вдвое — на 23,6 млрд крон и составила 54,61 млрд крон. Активы банков на конец июня составили 9,624 трлн крон, что на 1,1 трлн крон больше, чем на конец 2021 г.

Источник: seznamzpravy.cz