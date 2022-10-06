Большинство чехов ощутили последствия инфляции: они покупают более дешевые товары и отказываются от ряда услуг

Рост цен на продукты питания, энергию и услуги все больше влияет на образ жизни чешских домохозяйств и их покупательское поведение. Подавляющее большинство людей ощущают снижение своего уровня жизни. Они решают свою финансовую ситуацию, ограничивая свои расходы, покупая меньше или более дешевые товары.

Согласно опросу, проведенному агентством Ipsos для банка Creditas, практически каждый чех (98%) ощущает ухудшение общего состояния чешской экономики.

Это отражается и на уровне жизни домохозяйств. Семь из десяти опрошенных уже зафиксировали снижение, половина из них даже очень сильное снижение. Четверть людей пока не вынуждены себя ограничивать, но в ближайшем будущем ожидают падения уровня жизни.

Инфляция существенно влияет на расходы, связанные с жильем, такие как арендная плата, платежи по ипотеке или коммунальные платежи. Только пятая часть людей отметила, что в их домохозяйстве пока не произошло никаких изменений, в основном благодаря тому, что они установили фиксации.

Однако другие респонденты отметили рост затрат. Пятая часть респондентов платит на 1000 крон в месяц больше, треть – на 1000-3000 крон больше, еще пятая часть – на 3000-5000 больше, а у 9% ежемесячные расходы выросли на 5000 крон и больше.

Больше на жилье, меньше на одежду

Данные банка показывают, что в сравнении с прошлым годом домохозяйства тратят на продукты питания на 10% больше, чем год назад, с другой стороны, расходы на одежду сократились на 2%, а расходы на другие покупки упали на 1,5%. Общие расходы, связанные с транспортом, увеличились на 4,5%. Наиболее значительной статьей роста стали услуги, которые показали рост на 124%, что в основном связано с новой суммой авансов, например, за электроэнергию.

«Высокая инфляция снижает покупательную способность населения и меняет его потребительские привычки. В приоритете жилье, на остальном начинают экономить», — сказал Петр Дуфек, главный экономист Creditas.

Более дешевые товары как подходящая альтернатива

Примерно половина опрошенных реагируют на рост цен в магазинах тем, что покупают более дешевые товары. Более 25% все еще покупают те же товары, но в ограниченном количестве, еще 17% людей еще не ограничили свои покупки, но уже ищут другие альтернативы. Примерно каждый второй человек также сократил посещение ресторанов или использование других ненужных услуг.

Интерес к более дешевым товарам, например секонд-хенд, подтверждают и данные компании Shoptet. Только в этом году количество заказов в секонд-хендах или магазинах с восстановленными компьютерами и старыми телефонами выросло в среднем на 20%.

Эксперты Shoptet подсчитали, что эта тенденция только на подъеме, и в следующем году весь сегмент может вырасти еще на десятки процентов.

Источник: novinky.cz