Большинство чехов ощутили последствия инфляции: они покупают более дешевые товары и отказываются от ряда услуг

Согласно опросу, проведенному агентством Ipsos для банка Creditas, практически каждый чех (98%) ощущает ухудшение общего состояния чешской экономики.
Это отражается и на уровне жизни домохозяйств. Семь из десяти опрошенных уже зафиксировали снижение, половина из них даже очень сильное снижение. Четверть людей пока не вынуждены себя ограничивать, но в ближайшем будущем ожидают падения уровня жизни.
Инфляция существенно влияет на расходы, связанные с жильем, такие как арендная плата, платежи по ипотеке или коммунальные платежи. Только пятая часть людей отметила, что в их домохозяйстве пока не произошло никаких изменений, в основном благодаря тому, что они установили фиксации.
Однако другие респонденты отметили рост затрат. Пятая часть респондентов платит на 1000 крон в месяц больше, треть – на 1000-3000 крон больше, еще пятая часть – на 3000-5000 больше, а у 9% ежемесячные расходы выросли на 5000 крон и больше.
Больше на жилье, меньше на одежду
Данные банка показывают, что в сравнении с прошлым годом домохозяйства тратят на продукты питания на 10% больше, чем год назад, с другой стороны, расходы на одежду сократились на 2%, а расходы на другие покупки упали на 1,5%. Общие расходы, связанные с транспортом, увеличились на 4,5%. Наиболее значительной статьей роста стали услуги, которые показали рост на 124%, что в основном связано с новой суммой авансов, например, за электроэнергию.
«Высокая инфляция снижает покупательную способность населения и меняет его потребительские привычки. В приоритете жилье, на остальном начинают экономить», — сказал Петр Дуфек, главный экономист Creditas.
Более дешевые товары как подходящая альтернатива
Примерно половина опрошенных реагируют на рост цен в магазинах тем, что покупают более дешевые товары. Более 25% все еще покупают те же товары, но в ограниченном количестве, еще 17% людей еще не ограничили свои покупки, но уже ищут другие альтернативы. Примерно каждый второй человек также сократил посещение ресторанов или использование других ненужных услуг.
Интерес к более дешевым товарам, например секонд-хенд, подтверждают и данные компании Shoptet. Только в этом году количество заказов в секонд-хендах или магазинах с восстановленными компьютерами и старыми телефонами выросло в среднем на 20%.
Эксперты Shoptet подсчитали, что эта тенденция только на подъеме, и в следующем году весь сегмент может вырасти еще на десятки процентов.
Источник: novinky.cz