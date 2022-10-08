Seznam Zprávy: чешская компания, подконтрольная другу Путина, привлекает субсидии ЕС

​Евросоюз уже одобрил восьмой пакет антироссийских санкций. Аналитики, однако, предупреждают, что правила санкций часто нечеткие и по-прежнему позволяют российским компаниям, связанным с кремлевским режимом, получать даже субсидии ЕС.

Даже через семь месяцев после начала войны на Украине санкции Евросоюза не установлены таким образом, чтобы люди, напрямую связанные с режимом Путина, были полностью отрезаны от государственных денег на Западе. Если сроки выполнения заказов для российских (и белорусских) компаний относительно жесткие, то для субсидий, как отмечают многие аналитики, санкционные условия в ЕС намного мягче.

Таким образом, может случиться так, что даже чешская компания, российский совладелец которой был с Путиным в Кремле в день начала войны, продолжает получать поддержку ЕС.

Это случай Владимира Евтушенкова, который 24 февраля был на встрече с президентом России вместе с другими 36 богатейшими олигархами.

На протяжении 20 лет в состав многопрофильного конгломерата Евтушенкова АФК «Система» входит также компания NVision Czech Republic, которая в Вотице производит электрические компоненты для телекоммуникационного и автомобильного секторов.

Как можно узнать из общедоступных источников, компания NVision Czech Republic продолжает привлекать деньги на обучение своих сотрудников из Европейского социального фонда через Чешскую операционную программу занятости.

Это не ошеломляющая сумма — вклад ЕС в действующий в настоящее время проект составляет около пяти миллионов крон, — но это прежде всего вопрос принципа. Вопрос в том, должен ли Евросоюз «закрывать глаза» на подобную финансовую помощь компаниям с российскими собственниками или быть таким же жестким, как и с госконтрактами.

Что касается контрактов, то юридическое или физическое лицо, которое находится в санкционном списке ЕС, не имеет права на какой-либо публичный контракт. А когда речь идет о более крупном заказе (так называемый сверхлимитный), запрет распространяется на все компании, контролируемые из России.

«Это слабость существующих санкций. Было бы уместно исправить это в рамках переговоров по следующему санкционному пакету», — видит проблему юрист Лукаш Краус из платформы «Восстановление государства», который также занимается вопросом санкций.

По поводу продолжающегося получения субсидий из ЕС Seznam Zprávy также обратилась к руководству компании NVision Czech Republic. В нем говорится, что деньги предназначены для образования и имеют своей основной целью содействие занятости в регионах и повышение квалификации сотрудников.

«Субсидии не предназначены для увеличения активов компании. С нашей точки зрения, данный вид субсидирования не противоречит цели санкций, введенных в связи с войной в Украине, и их прекращение никоим образом не повысит эффективность санкций», — говорится в заявлении компании, подписанном как «руководство NVision Чехия».

«Из-за пандемии covid-19 субсидии были продлены до конца 2022 года. Мы использовали первый раунд субсидий в период с 2017 по 2019 год, и все ресурсы были использованы для курсов обучения для наших сотрудников в центральной Чехии, что было подтверждено аудит Минфина», — также говорится в заключении.

Нелогичная разница в строгости

Проблема миллиардера Евтушенкова в том, что он, в отличие от других участников вышеупомянутой кремлевской вечеринки, еще не попал в санкционный список ЕС. В Великобритании, например, его имя находится в списке с апреля.

Его нет даже в последнем, восьмом, санкционном пакете ЕС, который только что был опубликован. При этом в «черный список» теперь включены 1262 физических и 118 юридических лиц. Среди крупных российских бизнесменов недавно добавился только Алан Лушников, мажоритарный акционер оружейного концерна «Калашников».

В последние недели чешская компания Datlab, которая также сотрудничает с некоторыми министерствами, выяснила, как обстоят дела с применением санкций, принятых до сих пор в ЕС.

Проанализировав более 36 тысяч европейских компаний, контролируемых из России, она пришла к довольно тревожным фактам. Несмотря на европейские санкции, по данным компании, количество госконтрактов для хозяйствующих субъектов с российским влиянием фактически не изменилось.

Это также может быть связано с тем, что связи компаний с Россией трудно доказать подрядчикам. Российские бизнесмены, которым угрожают, часто пытаются замаскировать свое право собственности.

В рамках своего вторичного аналитического проекта компания Datlab также исследовала получение субсидий из ЕС, при этом в этом направлении она сосредоточилась исключительно на Чехии. По ее заключению, она столкнулась с 22 «рискованными» компаниями с постоянной поддержкой ЕС. Помимо «Энвижн» Евтушенкова, в Чехии также числятся, например, подконтрольные России компании Spa Hotel Management и GS-Profi.

«Вопрос субсидий представляет общественный интерес, но регулирование там явно слабее, чем в случае госзаказов. Я не понимаю, почему это так», — говорит владелец Datlab Йиржи Скухровец.

Когда Йиржи Скухровец говорит о камуфляже со стороны российских владельцев, это можно применить и к упомянутой компании «Энвижн».

По данным торгового реестра Чехии, его мажоритарным акционером является компания Baggio Holding, зарегистрированная в Нидерландах, а миноритарным — московская компания Telekom Projekty. Однако все нити вот уже двадцать лет ведут к Евтушенкову.

Он же до августа числился конечным владельцем «Энвижн» в чешском реестре реальных владельцев, сейчас там числится другое лицо: Вячеслав Константинович Николаев. Согласно российским источникам, он является президентом и генеральным директором телекоммуникационной компании МТС, крупного российского оператора мобильной связи, работающего в Беларуси и Армении. Эта компания также принадлежит конгломерату АФК «Система» Евтушенкова, хотя вскоре после начала войны группа сократила свою долю в МТС чуть ниже 50-процентной отметки. В то же время вышеупомянутый менеджер Николаев увеличил свою ничтожно малую долю.

Однако сын Евтушенкова Феликс по-прежнему является председателем совета директоров МТС. Он также получил долю в материнской холдинговой компании AFK от своего отца сразу после начала войны.

В компании не уточнили причины этих переводов активов, но это может быть связано с грядущими санкциями против Евтушенкова-старшего, который явно связан с Путиным.

Несомненно, что для семьи Евтушенковых производство электронных компонентов в Вотице в Бенешовске — не единственный бизнес-проект в Чехии.

Как ранее сообщал Seznam Zpravy, конгломерат АФК «Система» через Lunisoft и российское туристическое агентство «Интурист» также владеет роскошным гостиничным комплексом Savoy Westend в Карловых Варах.

Источник: seznamzpravy.cz